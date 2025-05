Lara Guerra 21 MAY 2025 - 12:02h.

La extronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' protagoniza un encuentro con Facundo González y hablan sobre los polémicos audios

Oriana Marzoli repasa todos sus realities: de su abandono en ‘GH VIP’ a su triunfo en Italia

Oriana Marzorli sigue su trayectoria por ‘Inside Oriana’. Esta vez, ha tenido una conversación con Facundo González y no han podido evitar hablar de los polémicos audios en los que se comenta su posible acercamiento a la exconcursante de ‘Supervivientes’ por fama. La que fue tronista de ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’ ha protagonizado un reencuentro con sus exparejas como con Luis Mateucci para hablar sobre sus sentimientos en relaciones pasadas. Ahora, Oriana Marzorli se abre de nuevo en canal para mantener un encuentro con su novio.

Sobre las acusaciones de aquellos polémicos audios, Facundo explica que él simplemente entraba en un reality en el que iba a un país soltero y quería pasárselo “bien, con unas y con otras. Obviamente iba a buscarme a una que me llamara la atención, lógicamente”.

Tras esto, Oriana le interrumpía: “Tan lógico tampoco es. Puedo defender que la gente, de vez en cuando se cuelgue una diana para destacar. Pero, no quiere decir que esté bien”, le explica. Asimismo, sobre el tema, la exconcursante de ‘Supervivientes’ explica al equipo que “honestamente, para mí no existen los audios. Pero, sí pudo haber esa conversación con alguien, por eso no puede demostrarlo”.

Después de hablar sobre su el fin de su amistad con Aylén Milla, la que fue tronista de ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’ no duda en preguntarle directamente: “Yo a día de hoy creo que esos audios no existen, pero tú nunca dijiste sí o no”. Al escuchar estas palabras, Facundo González se sincera sobre lo ocurrido y le da a Marzorli la respuesta definitiva que nunca le dio. ¡Dale play al vídeo para enterarte de lo sucedido!

