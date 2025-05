Equipo mtmad 22 MAY 2025 - 17:30h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' entra en exclusiva respondiendo a Lucía Sánchez tras sus duras declaraciones

Mayka Rivera responde a las duras palabras de Lucía Sánchez: disponible en Mitele

Lucía Sánchez regresa a ‘En todas las salsas’ con muchos frentes abiertos que resolver. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha estado involucrada en diversas polémicas tras su paso por ‘Los vecinos de la casa de al lado’. Fue en el plató del reality donde la gaditana vivió un momento muy intenso con su íntima amiga Mayka Rivera. En el último episodio del videopodcast escuchamos un mensaje de Mayka en exclusiva respondiendo a las duras palabras de Lucía.

Las dos exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ tuvieron un tenso encuentro a raíz de unos rumores que Mayka Rivera desató sobre la gaditana. La de Murcia hizo un comentario que contradecía lo que su amiga había explicado sobre su relación con Gerard y dejó caer que Lucía se había liado con él antes de entrar en la casa. La ganadora de ‘GH DÚO’ se sintió traicionada y respondió de manera muy dura. “Si tú eres mi amiga no siembras la duda” sentencia la influencer. Tras aclarar en qué punto se encuentra su relación con Mayka , Lucía escucha en exclusiva un mensaje que manda la murciana respondiendo a sus duras declaraciones.

Lanzar un rumor sobre su relación con Gerard no es lo único que ha molestado a Lucía. Mayka ha ido recientemente de viaje con Andrea Bueno, con quien la gaditana también tuvo un gran conflicto en el plató de ‘Los vecinos de la casa de al lado’. En el mensaje que Mayka le manda a Lucía, también se sincera sobre este tema. “No considero que Andrea le haya hecho nada del otro mundo”, confiesa indignada. Lucía se queda atónita ante estas palabras. Mayka sabe lo mal que lo ha pasado con el tema y no puede creerse que invalide sus sentimientos de esa forma.

Después de todas las quejas porque Mayka no diera declaraciones y cansada de callar, la murciana se pronuncia sobre la polémica a través de unos audios que le manda a Asier Montaño. Mayka sigue defendiendo que ella lo hizo sin ninguna mala intención y que no entiende como Lucía ha podido reaccionar así con la amistad tan bonita que tenían. Además, aclara que una de las cosas que más le dolió fue que Lucía la dejara de seguir en redes sociales. Lucía por su parte, no se queda callada ante estas palabras.

Asier Montaño, colaborador de ‘En todas las salsas’, llega al videpodcast con un mensaje de voz en exclusiva de Mayka Rivera. Además de la relación entre las exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’, el plató de mtmad es testigo de mucho salseo una semana más. Lucía Sánchez habla de una cuenta pendiente con Marina García y se da información en exclusiva sobre el regreso de Melody a España tras Eurovisión. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!