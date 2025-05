Miguel Salazar Madrid, 22 MAY 2025 - 19:30h.

Daniela, la supuesta amante del marido de Laura Cuevas, ha entrado en directo en 'Tardear'

Exclusiva | La presunta amante del marido de Laura Cuevas presenta las pruebas definitivas de su encuentro con él: "Hay fotos"

Compartir







Después de aportar en directo varias pruebas, la presunta amante del marido de Laura Cuevas ha destapado más datos de la presunta infidelidad de Carlos Calderón a la televisiva. Daniela ha entrado en 'Tardear' para asegurar que hay "mensajes" que confirmarían que tuvo un desliz con él. "Todo está escrito", asegura.

Las informaciones de Daniela vienen después de que la propia entrevistada aportase en directo una fotografía en la que se ve a ella junto a Carlos Calderón de fiesta. La imagen, según él, está tomada en la noche en que tuvieron su cara a cara Calderón y Cuevas en '¡De Viernes!', algo que el otro niega porque cree que fue de hace más tiempo.

Los mensajes entre Daniela y Carlos Calderón

"Yo fui a su habitación, a preguntarle si se iba a venir de fiesta. Ahí discutió con Laura, que yo les escuché", comenta. "Al día siguiente, yo le escribí y le dije que cómo iba. 'Tengo hasta la música de la discoteca', le dije, y me dijo 'yo estoy intentando dormir en el tren'", destapa.

Colaboradoras como Leticia Requejo o Marta López se han interesado por el tipo de relación que tendrían una y otro. "Hubo un momento en el que yo me enganché", asegura Daniela. Reconoce que le gusta "pasarlo bien" con él.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Los próximos planes de Anabel Pantoja y su novio David que desmontan los rumores de crisis

Justo este miércoles, Daniela y Carlos se vieron en una caseta en la Feria de Jerez. Así lo confirma la primera en directo. "Coincidí con él, nos saludamos y ya está", dice. "Me gusta el juego que tengo con él. El juego de mentir no, porque no tengo necesidad de mentir", explica.

Sin embargo, Carlos Calderón niega reiteradamente que exista una infidelidad suya hacia su mujer, Laura Cuevas. "No sé por qué me lo niega, si hay mensajes", asegura Daniela.

La televisiva ya aseguró en otro programa de 'Tardear' que siente que tiene un "enganche emocional" con Carlos Calderón y que le gustaría tener una relación, pero de amistad. En el amor tiene claro que no hay mucho futuro...