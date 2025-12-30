Le trasladan desde el centro penitenciario de El Acebuche hasta el de Albolote, Granada, por su seguridad

Toxicología no halla posibles restos de agresión sexual en el cuerpo de Lucca, el niño asesinado en Garrucha

AlmeríaInstituciones Penitenciarias ha ordenado el traslado inmediato de Juan David R.C., en prisión provisional por la muerte de Lucca, el niño de cuatro años en Garrucha (Almería), desde el centro penitenciario de El Acebuche hasta el de Albolote (Granada), una decisión motivada por la seguridad del interno ante la "alarma social" que su caso despierta entre la población reclusa.

El abogado del Juan David, Manuel Martínez Amate, ha confirmado a EFE este movimiento, que ha calificado de decisión "unilateral" de la prisión almeriense por la imposibilidad de garantizar su integridad física en los módulos ordinarios.

El traslado se produce días después de que la defensa presentara un escrito de queja advirtiendo de un "riesgo vital inminente".

Intento de linchamiento multitudinario

Según el letrado, Juan David sufrió un intento de linchamiento o "golpiza" multitudinaria en el Módulo 11 de El Acebuche nada más ingresar, incidente que solo se detuvo gracias a la intervención de un preso veterano. Ante esta situación, la defensa solicitó su ingreso en un módulo de seguridad o de respeto, pero la administración ha optado por el cambio de provincia.