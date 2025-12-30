Logo de telecincotelecinco
Oriana Marzoli y Facundo González se reencuentran

Oriana Marzoli y Facundo González toman una importante decisión sobre su relación tras cuatro meses separados: "Es un ultimátum"

Oriana y Facundo toman una decisión tras cuatro meses separados
Oriana Marzoli y Facundo González toman una decisión. Mediaset Infinity
Oriana Marzoli y Facundo González se han reencontrado por Navidad y han decidido terminar el año por todo alto: haciendo un espectacular viaje a Bali. Llevaban cuatro meses sin verse, ya que la última vez fue cuando ella viajó a Perú en verano, un tiempo muy considerable que les ha llevado a tomar una decisión sobre su relación.

Oriana y Facundo hablan de sus planes de mudanza Algo pasa con Oriana by Oriana Temporada 1 Capítulo 10
Para la pareja, estar tanto tiempo separados es cada vez más difícil y, por ello, la reina de los realities y su novio se han dado un ultimátum que han compartido con todos los seguidores del canal ‘Algo pasa con Oriana’ de Mtmad. Además, ambos han hecho balance del año 2025 y han expresado en voz alta sus propósitos para 2026.

Oriana Marzoli y Facundo González se dan un ultimátum

Desde la paradisíaca isla de Bali, en Indonesia, Oriana Marzoli y Facundo González han grabado un episodio donde han dejado claro, una vez más, que la distancia no ha hecho mella en su relación y que siguen tan enamorados como el primer día. Además, ante la cámara, han hecho un pacto muy importante.

Oriana Marzoli habla sobre su relación a distancia con Facundo González Algo pasa con Oriana by Oriana Temporada 1 Capítulo 3
En este capítulo de ‘Algo pasa con Oriana’, la influencer y su chico también han tenido tiempo para hablar de los mejores y peores momentos de 2025 y ella no ha podido evitar romperse al tocar el tema que, sin duda, ha marcado su año: la muerte de su perro, Cocco. “Sigo llorando”, declaraba, visiblemente emocionada al recordarlo.

Las emotivas palabras de Oriana Marzoli a su perro Cocco antes de su pérdida Algo pasa con Oriana Temporada 1 Top Vídeos 7
Pero eso no es todo, la pareja ha compartido cómo están pasando la Navidad, han hablado de los regalos que se han hecho en estas fechas tan señaladas y Oriana Marzoli, por primera vez, ha querido poner nombre al problema de salud que podría estar padeciendo desde hace meses.

Oriana Marzoli actualiza su estado de salud Algo pasa con Oriana Temporada 1 Top Vídeos 32
Si quieres disfrutar de este nuevo episodio de ‘Algo pasa con Oriana’, recuerda que lo tienes íntegro en Mediaset Infinity. ¡No te lo pierdas!

