Equipo mtmad 30 DIC 2025 - 11:22h.

Oriana Marzoli y Facundo González se reencuentran después de cuatro meses sin verse

Oriana Marzoli y Facundo González se han reencontrado por Navidad y han decidido terminar el año por todo alto: haciendo un espectacular viaje a Bali. Llevaban cuatro meses sin verse, ya que la última vez fue cuando ella viajó a Perú en verano, un tiempo muy considerable que les ha llevado a tomar una decisión sobre su relación.

Para la pareja, estar tanto tiempo separados es cada vez más difícil y, por ello, la reina de los realities y su novio se han dado un ultimátum que han compartido con todos los seguidores del canal ‘Algo pasa con Oriana’ de Mtmad. Además, ambos han hecho balance del año 2025 y han expresado en voz alta sus propósitos para 2026.

Oriana Marzoli y Facundo González se dan un ultimátum

Desde la paradisíaca isla de Bali, en Indonesia, Oriana Marzoli y Facundo González han grabado un episodio donde han dejado claro, una vez más, que la distancia no ha hecho mella en su relación y que siguen tan enamorados como el primer día. Además, ante la cámara, han hecho un pacto muy importante.

En este capítulo de ‘Algo pasa con Oriana’, la influencer y su chico también han tenido tiempo para hablar de los mejores y peores momentos de 2025 y ella no ha podido evitar romperse al tocar el tema que, sin duda, ha marcado su año: la muerte de su perro, Cocco. “Sigo llorando”, declaraba, visiblemente emocionada al recordarlo.

Pero eso no es todo, la pareja ha compartido cómo están pasando la Navidad, han hablado de los regalos que se han hecho en estas fechas tan señaladas y Oriana Marzoli, por primera vez, ha querido poner nombre al problema de salud que podría estar padeciendo desde hace meses.

Si quieres disfrutar de este nuevo episodio de ‘Algo pasa con Oriana’, recuerda que lo tienes íntegro en Mediaset Infinity. ¡No te lo pierdas!