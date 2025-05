Miguel Salazar Madrid, 22 MAY 2025 - 18:06h.

La diseñadora dijo que había "sufrido" en su matrimonio con Manuel Díaz 'El Cordobés'

Vicky Martín Berrocal lanza un mensaje a Manuel Díaz 'El Cordobés' tras el revuelo por sus palabras

Compartir







Vicky Martín Berrocal se vio obligada a matizar las palabras que hizo sobre su matrimonio con Manuel Díaz 'El Cordobés'. Aseguró que había "sufrido" en su relación, algo que el extorero no se esperaba tal y como compartió en 'Tardear'.

Después del revuelo mediático que ocasionó la declaración de la diseñadora, Berrocal ha pedido sus disculpas al tertuliano y ha querido aclarar que en ningún momento "le hizo sufrir" él a ella. Mariza que fue ella sola la que no supo gestionar sus enlaces matrimoniales. Aclara que a 'El Cordobés' le siente como parte de su familia por la hija que tienen en común y que ha sido una de las historias de amor más bonitas que ha vivido.

"Lo más importante fue nuestra hija"

Ahora, el extorero decide pronunciarse sobre las disculpas de Vicky Martín Berrocal en el programa presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco. "Fueron unas palabras que se malentendieron, se entendieron en un contexto de la vida de Victoria madre", explica. Dice que ha podido escuchar la declaración completa y que el matiz que hizo fue "importante" para Alba, su hija en común. "Siempre nos ha visto en buena sintonía", asegura.

La boda de Manuel Díaz y Vicky Martín Berrocal fue una de las más recordadas de la crónica social de los años 90. Sin embargo, su relación terminó a los 4 años, en 2001. "Cuando nos separamos lo más importante fue nuestra hija", insiste.

Además, 'El Cordobés' revela que nada más ver la polémica que se había generado decidió hablar con Alba y escuchar su opinión. "Me dice 'papá, no busques cosas'", comenta.

"Cuando te planteas una vida con alguien, no te esperas que no salga bien, que no llegues a donde esperas llegar cuando das el 'sí, quiero'", explica.