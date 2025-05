TardeAR 15 MAY 2025 - 18:34h.

Vicky Martín Berrocal asegura que no fue feliz junto a Manuel Díaz 'El cordobés'

Así fue el reencuentro entre Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal: 27 años después en un plató de TV

Vicky Martín Berrocal ha sorprendido a todos con unas demoledoras palabras en las que habla de su relación con Manuel Díaz 'El cordobés', con quien estuvo casada cuatro años. La empresaria ha asegurado que ella no fue feliz en su relación con el torero y el colaborador de 'Tardear' se enfrenta a estas tremendas declaraciones de su exmujer y responde, en exclusiva.

"Con Manuel sufrí, sufrí con todos", confiesa Vicky Martín Berrocal a la hora de hablar de sus relaciones sentimentales. Cuenta que siempre ha sufrido por amor, pero llama la atención que no saca a Manuel de su lista de sufrimientos y sus malos recuerdos. 'El cordobés' reacciona a estas confesiones y se sincera en 'Tardear'.

La reacción de Manuel Díaz 'El cordobés' a las palabras de Vicky Martín Berrocal

"Me he quedado flipado con esto, no me lo esperaba", son las primeras palabras de Manuel. "En todos los matrimonio se sufre y se ama, pero creo que se ha sacado de contexto. Yo creo que sí ha tenido suerte en el amor. Al amor no lo puedes obligar y tenemos una relación mutua de respeto. Evidentemente, cuando te separas sufres, yo también sufrí".

En este punto, Frank Blanco considera que Vicky no se refería al hecho de sufrir por la separación, sino que el presentador cree que ella se refería a "sufrir mientras estaban casados": "No lo lo veo así", insiste el torero, que defiende la relación que mantuvieron Vicky y ella y de la cual nació la hija de ambos.

"Yo creo que si se ha desahogado, si le ha servido para eso, lo celebro. Si no te he hecho feliz, lo siento. Ojalá encuentres a una persona como yo he encontrado a Virginia (Troconis)", añade Manuel en su charla íntima con los presentadores de 'Tardear', donde echa la vista atrás y recuerda cómo fue su relación y posterior ruptura con la madre de su hija.