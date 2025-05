La influencer acaba de publicar ‘La chica de los ojos marrones’, un libro en el que relata su dura infancia

La influencer Paula Ordovás se ha abierto en canal en su libro ‘La chica de los ojos marrones’, un libro autobiográfico en el que narra su dura historia personal. La influencer relata en primera persona los abusos que sufrió de niña por parte del guardés que trabajaba en su casa.

Ordovás cuenta que fue víctima de este hombre desde los cuatro años. Un duro trance que fue aún más duro cuando su familia no le dio la protección que necesitaba.

"Lo he escrito por mí, pero también con la esperanza de que pueda servir a otras personas que estén atravesando un momento de oscuridad", ha dicho en una entrevista concedida a '20 minutos'.

Años de sufrimiento silencioso

Ordovás solo tenía cuatro años cuando comenzaron los abusos y durante dos años guardó silencio. Sin embargo, a los seis ya no pudo más le contó a sus padres lo que estaba ocurriendo. “Mi familia decidió ocultar los abusos y normalizarlo”, dijo la influencer.

Han sido años de sufrimiento silencioso en los que ese trauma afectó a todos los aspectos de su vida y marcó su personalidad convirtiéndola en una persona extremadamente controladora y perfeccionista.

El proceso de escribir el libro ha sido como una auténtica liberación. "Estoy casi logrando la felicidad que para mí es el equilibrio. Haber contado mi historia y haber sido consciente de que una autoexigencia casi destructiva que tenía era por algo que no había curado en mi pasado y haberle dado una solución, está suponiendo la felicidad y poder decir adiós a la Paula del pasado, pero abrazándola. Lo he superado y por eso lo he contado porque estaba preparada", dijo en el podcast ‘No estamos locas’, de Luc Loren.