Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado, se pronuncia sobre su procesamiento

Alba Muñoz ha entrado en directo en '¡De viernes!' tras salir a la luz el procesamiento de Antonio Tejado

Las primeras reacciones de la familia de Antonio Tejado al procesamiento por el robo a la casa de María del Monte: "Están destruidos"

Alba Muñoz, expareja de Antonio Tejado y madre de su hija, ha entrado en directo en '¡De viernes!' después de salir a la luz la noticia del procesamiento de Antonio Tejado por su presunta implicación en el robo de la casa de su tía, María del Monte, en agosto del 2023. El juez ha dictado un auto de procesamiento contra él y otras 10 personas por su supuesta responsabilidad en el asalto.

Alba cuenta cómo se ha enterado de la noticia y cómo le ha sentado: ''Ha sido mi madre la que me ha llamado para darme la noticia. Otro día más en el que al final tengo que dar la cara y un día complicado porque este fin de semana mi hija no está conmigo'', cuenta, explicando que su hija se encuentra con Antonio Tejado.

Y cuenta que ha tenido que hablar con su hija para explicarle todo lo que está pasando: ''Tiene una edad complicada, yo no quería ocultarle nada más, quería que fuese consciente de todo lo que está pasando porque tampoco sabía qué situación se iba a encontrar cuando llegase a casa de su padre''.

Además, revela si se ha puesto en contacto o no con él: ''No he tenido la oportunidad de hablar con Antonio, lo he intentado en varias ocasiones porque por temas de la menor considero que sería bueno una comunicación entre él y yo, no se me ha dado esa opción, se me ha bloqueado. Mi única vía ha sido su madre, ha sido solo con ella con la que he podido hablar''.

Alba cuenta que Antonio es ''muy esperanzador'' respecto a la situación, e indica que es ella la que le pone los pies en la tierra a su hija porque él edulcora todo lo que está ocurriendo: ''Entiendo que para él, mentalmente tiene que ser más llevadero pensar en positivo que en negativo''.

''Me preocupa lo que le preocupa a ella, el sentirse otra vez sola, me da mucha pena porque es mi hija pensar que ella no se sienta amparada o que haya alguien que vaya a ser el nexo de unión entre su padre y ella como ya ha pasado'', cuenta sobre la hija que ambos tienen en común.

Y continúa: ''Está viviendo situaciones en la que no está cómoda, no están siendo las mejores. Me parece estupendo que acepte la relación entre ellos, pero los críos son críos y no tienen nada que ver en los asuntos de mayores''.

''Tengo entendido que Antonio ahora mismo no hace vida, de hecho, tiran de él para que salga aunque sea a dar un paseo y lleva una vida muy tranquila. Se tira la mayor parte del tiempo acostado'', añade.

Por otro lado se ha pronunciado sobre si cree que es verdad o no que Antonio tenga algo que ver con el robo: ''No lo sé, hay veces que pienso que si está aquí es por algo y otras no me lo quiero creer porque me duele lo que me duele, al final soy madre''.