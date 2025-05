Miguel Salazar Madrid, 23 MAY 2025 - 17:25h.

La familia de Tejado, "destrozada" tras anunciar el juez que instruye el caso su procesamiento

Procesan a Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, por el asalto a la casa de la cantante

Compartir







Varapalo judicial para Antonio Tejado por su presunta implicación en el robo de la casa de su tía María del Monte en agosto del 2023. El juez de instrucción número 16 de Sevilla ha dictado un auto de procesamiento contra él y otras 10 personas por su supuesta responsabilidad en el asalto.

Marisa Martín-Blázquez, colaboradora de 'Tardear', ha desvelado en directo las primeras reacciones de la familia de Tejado. "Están absolutamente destruidos", asegura la periodista. Personas cercanas al sobrino de la artista pensaban que "iba a salvarse", porque creían que el juez que instruye la causa iba a tomar como indicios lo que han resultado siendo unas "pruebas".

"Ya sufrió la familia... están viendo un panorama bastante negro", agrega. Con este último golpe judicial, Antonio Tejado estaría a muy poco de sentarse en el banquillo, ya que ha quedado concluida la fase de instrucción. Creen así que la apertura de un juicio oral les va a dejar un horizonte muy oscuro. Pero, ¿qué piensa María del Monte del procesamiento de su sobrino?

María del Monte, "en una disyuntiva importante"

Según Martín-Blázquez, la artista andaluza está "en una disyuntiva importante", porque por un lado se trata de un familiar y por otro "tiene claro" que hay pruebas que apuntan hacia él. El magistrado considera que Antonio Tejado habría sido el principal autor intelectural del robo. Esto es, que habría ayudado a los veraderos responsables materiales de los hecho a idear la forma de asaltar la casa de su tía.

"Se supone que le facilitaba información al que se consideraba el cerebro de la banda", explica por su parte el periodista Borja Méndez. Según este, el delito más grave por el que está acusado es "pertenencia a una organización criminal", un quebrantamiento por el que podría incluso pasar hasta 5 años de prisión.

En 'Tardear' también hemos poddio escuchar a la periodista Anabel Gil, que ha podido conversar con la familia de Tejado al igual que Martín-Blázquez. "Estaban desenado que este momento llegara", asegura. El entorno del procesado está convencido de que es inocente. Sacan el lado positivo de este último golpe, ya que creen que se está "avanzando".

La ex de Antonio Tejado asegura que no le sorprende el varapalo judicial

"Me lo espero porque he estado dos o tres años con él, y por cómo me hablaba, relaciones que tenía... sí lo veo capaz", ha reaccionado Candela, la que fue pareja de Tejado.