¿Nuevo cisma en la familia de Amador Mohedano? El hermano de Rocío Jurado está envuelto en una nueva polémica después de que no se dejase ver en la confirmación de su nieto, el hijo de Rosario Mohedano y de Antonio Tejado.

Recordemos que este útlimo está envuelto en un lío judicial por su presunta responsabilidad en el asalto de la casa de su tía María del Monte. Antonio Tejado ha sido procesado por un juzgado de Sevilla y está atravesando una dura situación a raíz del caso que le investiga como presunto autor intelectural del robo. Se dejó ver en el evento, no como el abuelo del joven que recibía la confirmación.

Gloria Camila aclara por qué su tío no acudió a la reunión familiar

La ausencia de Amador Mohedano hizo saltar así todas las alarmas y muchos pensaron que existiría un distanciamiento del hermano de la artista. Gloria Camila, su sobrina, niega que exista un cisma familia y ha compartido en directo en 'Tardear' qué hay tras el revuelo mediático.

"He hablado con mi tío y fue invitado a la confirmación. Mi prima Rosario estuvo detrás suya para decirle las fechas, él confunde la confirmación de Alejandra con la comunión. Su fallo es que no se pudo organizar bien y no se aclara bien de si es comunión o confirmación, se le pasó por alto", explica la 'celebrity'. Así, estaríamos hablando más bien de un "fallo" que de algo premeditado.

Tino Torrubiano, fotoperiodista, explica que dentro de poco tendrá lugar una reunión familiar en la que si se dejará ver. "Mi tío siempre está invitado a todo, pero es muy dado a no viajar y no salir de casa", asegura Gloria Camila.

Leticia Requejo, colaboradora del programa, explica por su parte que la invitación de la confirmación la recibió "hace un mes" pero que lo que le ocurre realmente es que piensa que es "otro tipo de sacramento" y que por eso no acude.