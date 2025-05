Danna Ponce y Xavi Cortés toman una drástica decisión que cambiará sus vidas para siempre

Equipo mtmad 28 MAY 2025 - 11:33h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' desvela el gran cambió que dará sus vidas tras embarcarse en una nueva aventura en familia

Danna Ponce se sincera sobre sus planes de boda con Xavi Cortés

Danna Ponce y Xavi Cortés regresan a ‘Ahora o nunca’ para contarles a sus seguidores una drástica decisión que cambiará sus vidas para siempre. La que fuera concursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ lleva mucho tiempo dándole vueltas a una idea y por fin empiezan a dar pasos para que se haga realidad. Después de pronunciarse sobre los rumores de crisis con Xavi , la influencer cuenta la decisión que ha tomado para hacer realidad su sueño.

Tras hablar de su dura infancia, Danna Ponce se sincera con sus seguidores y cuenta que ha decidido que va a dejar la casa en la que ahora vive con su familia. Después de 4 años viviendo en ella y poner mucho esfuerzo en construirla, la influencer decide dar un paso más allá para lograr tener la vida con la que siempre ha soñado. “Estamos pensando dejar esta casa”, comienza explicando. Aunque sabe que la echará mucho de menos porque ha sido el hogar de su familia durante mucho tiempo, el motivo por el que quieren dejarla merece la pena.

La pareja comparte con sus seguidores la drástica decisión que no sólo cambiará sus vidas, si no también la de sus hijos. El estilo de vida que llevan actualmente no les llena y quieren dar un giro radical. “Estamos viendo cómo podemos hacerlo”, admite entusiasmada. El cambio será muy grande y hay cosas que todavía le quedan por gestionar. Aún así, están felices con su decisión y por eso han querido compartirlo. “Pensamos que es positivo para todos”, asegura.

Danna Ponce desvela los motivos por los que no ha dejado su casa todavía

A pesar de estar seguros del gran cambio que quieren dar, es muy importante que lo tengan todo atado antes de dejar atrás su casa familiar. “Mucha gente no lo va a entender”, asegura la influencer. Sin embargo, ella tiene claro que quiere lo mejor para sus hijos y junto a Xavi, quien comparte sus pensamientos, darán el paso lo antes posible. “El kit de la cuestión es Mía”, admite explicando el por qué.

Danna está separada del padre de Mía, y aunque está decidida a cumplir su sueño, tiene todavía que hablar con su expareja para poder por fin dejarlo todo atrás y embarcarse en esta nueva aventura. Aunque tienen muy buena relación, hay cosas en las que no están de acuerdo y no puede simplemente seguir adelante sin contar con él. Es por ello por lo que todavía no han dado el gran paso de dejar su casa atrás y perseguir esta loca idea.

Danna Ponce y Xavi Cortés comparten con sus seguidores la drástica decisión que han tomado y cambiará sus vidas para siempre. Con la intención de dar un giro de 180ºC a su estilo de vida actual, la pareja desea embarcarse en una nueva aventura que dejará huella en ellos. Ambos explican de qué va el gran paso que quieren dar y desvelan a todo lo que van a tener que renunciar ¡No te pierdas nada dándole play al video!