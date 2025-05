Equipo mtmad 13 MAY 2025 - 13:13h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' revela los episodios más duros de su infancia y por qué los cambiaría

La influencer rompe su silencio y aclara si ha tenido un distanciamiento con su madre

Danna Ponce se sincera sobre una de las etapas más dolorosas de su vida en uno de los vídeos más personales de su canal. La exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ se abre como nunca sobre los momentos más difíciles de su infancia y cómo esa etapa ha marcado su visión del mundo y de las relaciones personales. Después de que Xavi Cortés aclarara si sus padres han cambiado de opinión sobre Danna , la influencer desvela todo lo que cambiaría de su infancia.

A lo largo del vídeo, la pareja se hace preguntas que nunca se han atrevido a hacer. Entre ellas, Xavi quiere saber qué aspectos cambiaría Danna de su infancia, una etapa que sabe que no fue fácil para su novia. Danna Ponce revela que su infancia estuvo marcada por la incomprensión y la soledad. “Siempre fui la niña rara, me sentía muy sola”, admite con tristeza. La influencer ha hablado en varias ocasiones del trastorno que padece , un autismo que no le detectaron hasta la edad adulta, complicando mucho más su niñez.

En este ejercicio de transparencia, Danna confiesa algunas de las cosas que hubiera cambiado de su infancia para que su recuerdo fuera mejor que el que tiene ahora. “He sentido un vacío muy oscuro”, admite la influencer visiblemente afectada. Danna tiene claro que vivió y presenció muchas cosas que una niña no debería de haber vivido y eso, sin duda, le ha dejado huella hasta día de hoy.

Danna Ponce comparte uno de sus mayores traumas de la infancia

La creadora de contenido también explica cómo todo lo vivido ha condicionado su manera de ver el mundo. Hay un aspecto en concreto que ella misma admite que le ha costado mucho cambiar una vez en la adultez, pues ha tenido una visión insana y desequilibrada debido a sus experiencias infantiles. Lo que presenció durante su niñez, especialmente en su entorno más cercano, la llevó a desarrollar patrones de desconfianza. “He visto sufrir mucho a mi madre”, asegura Danna, explicando que fue lo que le dejó más trauma de su niñez.

Danna Ponce se abre en canal para hablar también de la ausencia de su padre durante su infancia y cómo eso le afectó profundamente. Además, desvela cuáles son las situaciones que más ansiedad le producen y junto a Xavi, desvelan las mayores carencias que tienen en su relación actualmente ¡No te pierdas su duro relato dándole play al video!