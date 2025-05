Celia Molina 28 MAY 2025 - 10:46h.

'El Tomate', como se le conocía en el mundo del flamenco, ha fallecido y su cuerpo se encuentra en el tanatorio de 'El Granadal'

El guitarrista Juan Manuel Muñoz Expósito ha muerto a los 81 años de edad. Conocido como El Tomate, nombre artístico ligado al mundo del flamenco en la ciudad de Córdoba, era el padre de Lucía, Pilar y Lola Muñoz, las integrantes del grupo 'Las Ketchup' que, en el año 2002, alcanzaron la fama mundial con la original canción 'Aserejé'. También era el progenitor de Juan Manuel Muñoz El Tomate, que siguió sus pasos como guitarrista (llevando con orgullo su mismo nombre) Javier Muñoz y José Manuel Muñoz, que falleció cuando tenía 40 años.

En total, tuvo siete hijos con la utrerana Manuela González y, además de ser un enamorado del flamenco, siempre dio la vida por su familia. Su hija Lola ha declarado en El Diario de Córdoba que "si Las Ketchup han llegado hasta donde han llegado, ha sido porque somos hijas del guitarrista más flamenco de todos los tiempos, Juan Muñoz El Tomate, un camionero que ha sacado adelante a siete hijos y del que el mismísimo Enrique Morente se prendó y le ofreció conquistar el mundo con su guitarra, algo a lo que él se negó por no separarse de su mujer y sus hijos".

"Mi padre fue el guitarrista más flamenco de todos los tiempos"

La integrante de 'Las Ketchup' también ha recordado algunas anécdotas que definen a la perfección la fuerte personalidad que tenía su padre. Por ejemplo, cuando acudían a los festivales de música, "si veía que no aparecía en los carteles, se negaba a tocar". El Tomate era, sin embargo, un hombre humilde a quien siempre le gustó tocar la guitarra. Su padre, que también era músico y se dedicaba a sacar grava del río y transportarla en su camión, no le dejaba tocarla porque no quería que se adentrara en el mundo de los artistas. Para seguir tocando, robaba (o cogía prestado) el instrumento del restaurante en el que lavaba los platos para sacarse un sobresueldo y ya fue cuando se independizó y se casó cuando pudo dar rienda suelta a su talento.

Desde este martes 27 de mayo, su cuerpo se encuentra en el Tanatorio de El Granadal, donde está siendo velado por su familia. Como era tan querido por su entorno, su capilla está recibiendo numerosas visitas. Aunque él dejó de dedicarse profesionalmente a la guitarra cuando murió su hijo José Manuel, siguió dando clases y hoy sus alumnos han acudido a darle el último adiós.