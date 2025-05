Que pasó con Liv Tyler, la estrella del Señor de los Anillos que se retiró tras la pandemia

La actriz ha estado retirada en su cada de California durante cinco años

MadridSteven Tyler, vocalista de Aerosmith, mantuvo una breve relación con la exmodelo y chica Playboy Bebe Buell en 1976. Nueve meses más tarde nació su hija Liv Tyler, a quien no reconoció oficialmente hasta 1991. La actriz pasó su infancia creyendo que su padre biológico era el músico Todd Rundgren. Liv comenzó su carrera profesional como modelo a los 14 años, pero poco después se dio cuenta de que las pasarelas y las interminables sesiones fotográficas no eran para ella, por lo que decidió enfocarse en la actuación.

Su debut cinematográfico fue a los 17 años con un papel en la película "Un testigo silencioso". Su belleza captó rápidamente la atención del público y de numerosos directores de cine. Poco después apareció en uno de los videoclips de Aerosmith, la banda de su padre, junto a Alicia Silverstone, convirtiéndose en uno de los vídeos más emblemáticos de la cultura pop de la época.

En 1996 interpretó a Lucy en la aclamada película "Belleza robada", dirigida por Bernardo Bertolucci, y un par de años después participó en "Armageddon" junto a Ben Affleck y Bruce Willis y con Aerosmith poniendo la banda sonora. Todo ello allanó el camino hacia el gran éxito de su carrera con su papel como la elfa Arwen en "El Señor de los Anillos". Tras participar en 10 episodios de la serie "9-1-1: Lone Star" en 2020, Liv Tyler estuvo ausente tanto de la gran como de la pequeña pantalla hasta su reciente regreso con "Capitán América: Brave New World". Sobre esta nueva oportunidad declaró en una entrevista: “Recibí una llamada telefónica que decía: ‘Kevin Feige (presidente de Marvel Studios) quiere hablar contigo’. No tuve dudas y acepté el papel casi inmediatamente. Estoy muy emocionada de formar parte del reparto y muy conmovida porque me lo pidieran”, confesó durante el estreno de la película en febrero pasado.

Cinco años alejada de la gran pantalla

Tras su participación en "Ad Astra" (2019) y en la mencionada serie "9-1-1: Lone Star" en 2020, la actriz decidió tomarse un descanso de su profesión debido al "machismo y el edadismo de Hollywood". Durante el auge del movimiento "Me Too", Liv expresó que se sentía "una ciudadana de segunda" dentro de la industria cinematográfica. "Me tomé un descanso de la actuación durante estos últimos años y estuve en casa con mis hijos. Ha sido una forma encantadora, después del COVID y todo lo demás, de volver a algo tan especial”, explicó.

Madre de tres hijos fruto de dos matrimonios distintos, Tyler ha permanecido alejada del foco mediático hasta hace muy poco tiempo, disfrutando de la naturaleza, sus hijos pequeños y sus mascotas en su hogar ubicado en el valle de Ojai, California. “Toda mi vida he querido vivir en el campo”, aseguró la actriz.

Sin embargo, su regreso al cine con su llegada al Universo Cinematográfico de Marvel no implica que retome su carrera actoral de manera continua: "Esta película ha sido una forma encantadora, después del COVID y todo lo demás, de regresar a algo tan especial”, admitió Liv. Y añadió: “La ‘familia’ –en referencia al elenco conformado por Anthony Mackie, Harrison Ford, Shira Haas o Giancarlo Esposito– y el personaje fueron una manera perfecta de recordarme lo mucho que me encanta actuar”.