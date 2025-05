Equipo mtmad 30 MAY 2025 - 14:02h.

La exconcursante de 'Supervivientes' confiesa que en diversas ocasiones se ha sentido la 'oveja negra' de la familia

Alma Bollo actualiza su estado de salud tras acudir al hospital

Alma Bollo se abre como nunca en ‘En las mejores familias’ para hablar de un tema que le ha afectado profundamente: la diferencia de trato de Raquel Bollo entre ella y su hermano Manuel Cortés. Después de desvelar los motivos por los que está mostrando menos a su hija en redes sociales , la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera y explica los motivos por los que en muchas ocasiones se ha sentido la oveja negra de la familia.

En un momento cargado de honestidad, la exconcursante de ‘Supervivientes’ confiesa que a lo largo de su vida ha habido muchos momentos en los que ha sentido que su madre ponía mucha más atención en su hermano que en ella. “Mi madre es muy exigente, pero solo conmigo”, reconoce. Alma reconoce que, aunque siempre ha sido fuerte, también necesitaba sentirse reconocida y apoyada. “No me reconocía nada y a ti todo”, le dice a su hermano que se muestra en desacuerdo.

Manuel Cortés, intenta suavizar la situación considerándola “absurda”, sin embargo, Alma está muy segura de lo que siente y defiende su pensamiento. “Yo me he sentido muy oveja negra”, asegura. Aunque eso no ha afectado al vínculo que mantiene con su hermano, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido abrirse con Adara y Elena que la apoyan y entienden su sentimiento.

Alma Bollo desvela cómo se sintió al ver el apoyo de su madre a Manuel Cortés en ‘Supervivientes’

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha aprovechado también para expresar cómo se sintió cuando su experiencia en el programa terminó y vio la defensa que había hecho su madre. Alma asegura que sintió que su madre mostraba una defensa mucho más intensa hacia su hermano. “He visto una defensa a ultranza hacia su hijo”, admite dolida. La influencer explica que su madre se justificó en que ella tenía más fortaleza que su hermano. “Siempre yo era la más fuerte”, explica.

A pesar de ello, a Alma le hubiera gustado que su madre sacara más las garras por ella, al igual que lo hizo por Manuel Cortés. La andaluza se abre como nunca no solo para expresar cómo se ha sentido dentro de su familia, sino también para hablar de su estado de salud después de haber acudido al hospital. Además, Alma aclara los motivos por los que no está mostrando a su hija ni a su marido en redes sociales ¡No te pierdas sus declaraciones!