Claudia Barraso 30 MAY 2025 - 20:35h.

El rapero español Kase. O ha comunicado a sus fans cuál es su decisión al saber que algunos festivales se financian con fondos pro-Israel

El festival Sónar confirma 28 cancelaciones por su relación con el fondo KKR, vinculado con Israel

El rapero Kase.O se ha unido a una solidaria iniciativa que está acabando con muchos festivales. A través de un comunicado, el artista español ha explicado a sus fans que “no supo reaccionar” cuando se enteró que en uno de los festivales en los que actuaba, había fondos “que estaban relacionados de alguna manera con el genocidio”, refiriéndose a la guerra entre Israel y Palestina.

“Cuando me enteré hace unos días de que algunos festivales en los que voy a actuar están financiados en parte por fondos que se relacionan de alguna manera con este genocidio, no supe reaccionar”, comentaba en el comunicado después de decir que la Guerra de Gaza está siendo una de las más “injusta por la desproporción de los ataques”.

Así mismo, dividido por partes, en el comunicado explicaba que estuvo meditando mucho la decisión de acudir o no a los festivales, pero que nunca se llegó a plantear suspender sus actuaciones: “Entendemos que muchos seguidores han comprado una entrada para vernos, desconociendo a participación de estos fondos. Además, no es tan sencillo rescindir un contrato. El hecho de que no actúe no va a salvar ninguna vida ni a evitar que sigan las masacres”.

La alternativa a cancelar sus conciertos

Con la intención de no estropear de alguna manera el festival y la ilusión de todos sus fans que habían adquirido una entrada para poder ver al artista en directo, Kase. O ha planteado una idea con el objetivo de evitar que todos los fondos vayan destinados a la misma parte: “La solución más poética sería que, una vez pagados todos los sueldos y gastos que conlleva una actuación de este nivel, podemos donar una parte sustancial de las ganancias en dichos festivales a causas pro-Palestina”.

La segunda aclaración

Esta decisión para que no ha sentado del todo bien a todo el mundo, por lo que recibió muchas críticas que le hizo publicar en su Instagram una segunda aclaración explicando por qué no ha cancelado los conciertos: “Si cancelo, voy a juicio, pierdo, y tengo que pagar una elevadísima sanción de mi bolsillo a los dichosos fondos. Si no cancelo, cobro de los fondos, pago gastos, sueldos e impuestos. Esta es la mejor solución, digáis lo que digáis"