El grupo ha lanzado un comunicado en sus redes sociales lamentando la suspensión de todos sus conciertos en Europa por un accidente

La banda estadounidense Kings of Leon ha anunciado la cancelación de toda su gira europea de este verano, incluyendo los dos conciertos que tenían previstos en España en Mad Cool y O Son do Camiño.

Así lo ha comunicado la propia banda en sus redes sociales, donde han informado que el cantante Caleb Followill, se vio implicado en un "extraño accidente" en los últimos días. "Me rompí el pie bastante fuerte jugando con mis hijos", cuenta.

Continúa bromeando: "Ha sido muy desagradable pero os voy a ahorrar los detalles. Pero tenemos la suerte de tener muy buenos médicos aquí en Nashville y me han operado de urgencia. Me estoy curando pero me han dicho que no puedo estar de pie, ni viajar ni hacer nada durante unas ocho semanas. Ha sido un palo".

Finalmente, indica que pensaban estrenar en esta gira algunas canciones nuevas que tenían preparadas, pero no podrá ser.

Mad Cool busca un artista para "ocupar el lugar de Kings of Leon"

Por su parte, el festival Mad Cool ha comunicado la noticia en sus redes sociales y en su web. "Lamentamos comunicar que Kings of Leon no podrán actuar en Mad Cool Festival debido a una lesión grave sufrida recientemente por su vocalista, Caleb Followill. El artista se ha fracturado el talón y ha tenido que someterse a una intervención quirúrgica de urgencia, lo que le impedirá viajar y actuar durante los próximos meses, por lo que la banda se ha visto obligada a cancelar todos sus conciertos programados en festivales del Reino Unido y Europa durante los meses de junio y julio", señalan en un comunicado.

Desde Mad Cool Festival, enviamos todo nuestro ánimo a Caleb para una pronta recuperación. Somos conscientes de la ilusión que generaba su presencia entre el público y estamos gestionando la incorporación de un nuevo artista para ocupar el lugar del Kings Of Leon, que comunicaremos en los próximos días. Os agradecemos vuestra comprensión", concluye el comunicado.

Kasabian en O Son do Camiño

En el caso del festival gallego, se ha sumado al cartel la banda Kasabian. "Tras la baja de Kings of Leon por motivos de salud, damos la bienvenida a Kasabian", escribe el festival en una publicación de Instagram.