La supermodelo alemana, ataviada unas gafas de sol de ojo de buey extragrandes, se lo pasó en grande junto a su marido, Tom Kaulitz

No todo van a ser sorprendentes y elaboradísimos disfraces de Halloween. Heidi Klum también puede disfrutar con celebraciones más tradicionales como la que se ha organizado por su 52 cumpleaños. La supermodelo alemana se lo pasó en grande junto a su esposo, Tom Kaulitz, y rodeada de familiares y algunos amigos como Sofia Vergara en una fiesta con barbacoa, globos multicolores, tartas, rosas, vino, música en directo y perros correteando por el jardín.

Tal y como ha compartido en sus redes sociales, al brunch de Heidi no le faltó ni un trío de jazz aportando el toque 'cool' ni el pollo a la barbacoa cocinado por su marido, componente de la banda Tokio Hotel. Y, por supuesto, la modelo no pudo evitar su toque excéntrico llevando unas gafas de sol de ojo de buey extragrandes.

La ex estrella de Victoria's Secret también compartió algunos detalles de su estancia en una mansión californiana de lujo, con algunas fotografías en las que luce la espectacular silueta que aún conserva. Concretamente, se la veía ataviada con un traje de baño black and white, conformado por un sostén de pequeños triángulos, a juego con un bikini de cintura baja.

Pletórica de energía a los 52

Superar la barrera de los 50 no ha supuesto ningún trauma para la modelo, que se muestra vitalista y radiante. “Para ser honesta, no dejo que este número cambie mi camino ni lo que hago. Para mí, es sólo un número”, contaba en una entrevista a 'Entertainment Tonight' cuando cumplió cinco décadas.

"No me siento de 50, por dentro. O sea, a veces me miro al espejo y pienso: ‘Sí, tengo 50’, pero por dentro me siento como si tuviera 25 (...) ¡Estoy llena de energía! Mi esposo tiene 33 años y siento que tengo más energía que él”, añadía la celebridad de las pasarelas.

Comida sana y ejercicio

Su secreto, según cuenta, está en comer sano, evitar la comida basura y priorizar el ejercicio, especialmente cuando siente que ha ganado algún kilo. “Intento comer muy sano. Comemos entre las 6 y las 6:30 de la tarde, y al tener comida casera, saber lo que comes es fundamental”, revelaba en 'Body and Soul'.

En cuanto a la actividad física, Heidi asegura que "realmente no hago mucho ejercicio", o por lo menos no como cuando era ángel de Victoria's Secret, pero sí de manera regular. Senderismo, yoga o tenis son algunas de sus rutinas preferidas para mantenerse tan estupenda a los 50.