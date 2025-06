Los hermanos de Carlo Costanzia, Pietro y Rocco, han sido condenados a 12 y 8 años de prisión por intento de homicidio

La postura de Carlo Costanzia tras salir a la luz la condena de sus hermanos, Pietro y Rocco

Los hermanos de Carlo Costanzia, Pietro y Rocco, han sido condenados a 12 y 8 años de cárcel por el intento de homicidio de un joven al que agredió uno de ellos y por cuyas heridas perdió una pierna. En el plató de 'Vamos a ver', Alejandra Rubio se mostraba afectada por la situación y enviaba un mensaje a quien criticó la actitud de su suegro, Carlo Costanzia padre.

¿Por qué se ha condenado a los hermanos Costanzia?

Según datos de la investigación, el día de los hechos Rocco esperó en una moto mientras Pietro asaltaba a la víctima con un machete que acabó con la pierna amputada", ambos hermanos eran detenidos y entonces se habría conocido que el motivo de la agresión sería unas propuestas de carácter sexual que la víctima habría hecho a la entonces pareja de Pietro.

La reacción de Alejandra Rubio

en el plató de 'Vamos a ver', Joaquín Prat apuntaba que el día tuvo que ser complicado para su hermano Carlo y también para Alejandra: "Imagínate", decía ella. Pero además, la colaboradora se mostraba molesta por cómo se ha interpretado la reacción de su suegro, que advirtió a un equipo de prensa que no se podía grabar en el lugar en el que estaban y que tomaría medidas legales si continuaba haciéndolo.

"Ayer se acusó a mi suegro de ser una persona violenta y agresiva, como hemos visto en los vídeos eso no ha ocurrido, una reportera dijo que se había comportado personalmente con ella de una forma violenta y agresiva, hemos visto que le decía que ahí no se podía grabar, no he visto nada que pueda justificar sus palabras, espero que esa persona hoy se disculpe"

"Fue un día difícil para todos, imagínate cómo estaba mi suegro", insistía la colaboradora y se quejaba de las críticas que han recibido: "Parece que no se tiene ninguna empatía con las personas, también somos personas, tenemos sentimientos".