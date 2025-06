Bertín Osborne se pronuncia sobre su papel como padre del hijo de Gabriela Guillén

Bertín Osborne y Gabriela Guillén estarían dándose una nueva oportunidad, según Leticia Requejo: "Está habiendo tonteo"

Compartir







Bertín Osborne ha protagonizado un tenso momento con la prensa cuando ha acudido a un acto. El cantante y presentador ha hecho acto de presencia semanas después de que Gabriela Guillén detallara en '¡De viernes!' cómo fue el primer encuentro entre Bertín y el hijo de ambos: "Fue una escena muy bonita", fueron parte de sus declaraciones. Pero Bertín no quería decir nada al respecto, aunque, tras un tenso momento, ha decidido pronunciarse sobre su papel como padre.

El enfadado de Bertín Osborne con la prensa: "Déjame y quítame eso de la cabeza"

Muy serio y sin responder a las preguntas de la prensa que se encontraba allí, Bertín Osborne ha llamado la atención no solo por su hermetismo a la hora de esquivar a los reporteros, sino porque, en un momento dado, el silencio se ha convertido en tensión y le ha llegado a decir a un reportero "déjame y quítame eso de la cabeza", haciendo alusión a los micrófonos que le acercaban para que pudiera responder a las preguntas.

Bertín Osborne habla alto y claro sobre su papel como padre

Tras este encontronazo con la prensa, Bertín ha debido pensárselo mejor y ha tenido unas palabras con los reporteros que se encontraban en este evento. A las preguntas planteadas, el cantante ha llamado la atención con las siguientes declaraciones cuando dice que le sorprende que Gabriela diga de él que es un cero como padre: "Me sorprende, francamente. Mucho antes de que lo tuviera, le dije que yo no tengo vocación de padre a estas alturas".

"No es el momento. No es mi momento. Yo ayudaré, intentaré que le vaya bien, que vaya a colegios buenos. Todo eso lo haré, pero yo no me voy a poner a cambiar pañales a estas alturas de mi vida porque ya ha pasado, eso ya pasó. Y no es una cosa nueva, yo ya se lo dije", añade Bertín Osborne en estas confesiones ante los medios congregados.

Por su parte, Kike Calleja cree que ha debido de pasar algo entre Bertín y Gabriela porque "al principio todo eran buenas palabras, ella siempre decía que, cuando Bertín venía a Madrid, iba a ver al niño. Bertín también dio el paso de ir a conocer al niño y que estaban intentando llegar a un entendimiento para la manutención y de repente, ahora, todos han dado un paso para atrás, ella ya no está tan cordial, ya le molestan las palabras de Bertín, Bertín se enfada cada vez que le preguntan con lo cual yo entiendo que aquí ha habido un desencuentro".