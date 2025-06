Eric Dane desveló el pasado mes de abril que ha sido diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica

El actor Eric Dane, de 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', anuncia que ha sido diagnosticado de ELA

Este pasado jueves 12 de junio, el actor Eric Dane ha protagonizado su primera entrevista tras revelar el pasado mes de abril que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva sin curación conocida.

Conocido mundialmente por sus papeles en 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', el actor no ha podido evitar emocionarse al hablar sobre su enfermedad.

La entrevista, realizada por la periodista Diane Sawyer para 'Good Morning America', se ha presentado en un breve adelanto compartido en redes sociales. En apenas 30 segundos, se aprecia cómo ambos se toman de la mano, mientras el actor relata las dificultades de su nueva realidad.

"Me despierto cada día y recuerdo inmediatamente que esto está sucediendo. No es un sueño", cuenta Dane antes de romperse a llorar, lo que anticipa lo emotiva que será la conversación. "No creo que este sea el final de mi historia. No siento que este sea mi fin".

Dane hizo pública su enfermedad hace dos meses en una entrevista exclusiva con la revista 'People', donde reveló: "Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos este siguiente capítulo".

En ese mismo comunicado, el actor pidió respeto y privacidad tanto para él como para sus seres queridos. Casado desde 2004 con Rebecca Gayheart, comparten dos hijas: Billie Beatrice y Georgia Geraldine. Además, la pareja, que interrumpió los trámites de divorcio el pasado mes de marzo, ha reafirmado que siguen unidos en su compromiso como familia.

A pesar de su enfermedad, Dane sigue comprometido con su carrera. En abril expresó: "Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al plató de 'Euphoria' la próxima semana", confirmando que está retomando su papel como Cal Jacobs en la tercera y última temporada del exitoso drama de HBO.

También prepara su regreso a la pantalla en otros proyectos, como la nueva serie para Prime Video, 'Countdown', que se lanzará el próximo 25 de junio.