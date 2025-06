Juan Arcones 12 JUN 2025 - 06:40h.

El actor dio vida a Peter Parker en la primera adaptación cinematográfica del superhéroe

La vida actual de Mr. T, actor de 'El equipo A': del cine y las peleas a ser creyente y aficionase al curling

Tobey Maguire ya llevaba una muy buena carrera en Hollywood antes de que el mundo de los superhéroes llamara a su puerta. Había protagonizado varias películas más menores, pero de esas que antes tenían hueco en las salas de cine y que ahora han quedado relegadas al mundo del streaming. Entre ellas encontramos la infravalorada ‘La tormenta de hielo’ de Ang Lee; ‘Las normas de la casa de la sidra’ junto a un Michael Caine que fue nominado a los Oscar; o ‘Pleasantville’, que más tarde inspiraría ‘The Giver’ en 2014. Era uno de esos nuevos actores nacidos en los 80 o a finales de los 70 que estaban dominando ese nuevo cine que había llegado en la década de los 90.

Hasta que llegó ‘Spider-Man’ y su carrera (y su vida) cambió por completo. “Me entrené durante cinco meses, seis días a la semana, durante varias horas al día. Hice yoga, artes marciales, escalada y entrenamiento con pesas para prepararme físicamente para el papel”, contó para la web Cinema.com.

Y eso que inicialmente no era el elegido ni por la productora ni por el propio director Sam Raimi. Porque todos tenían puesto el ojo en Leonardo DiCaprio, el chico de moda del cine. Sobre todo después del mastodóntico éxito que fue ‘Titanic’, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia (hasta que llegó ‘Avatar’). Pero DiCaprio, el mejor amigo de Maguire por aquel entonces, rechazó el papel. "No me sentía preparado para ponerme ese traje todavía”.

Y, aunque había otros nombres en la lista, como por ejemplo, el de un jovencísimo Heath Ledger, Tobey Maguire consiguió convencer a Raimi con la audición que hizo para el personaje. “Tobey no tenía experiencia en acción, pero me convenció en la prueba. Era vulnerable, dulce, imperfecto. Eso era Peter Parker”, contó en una entrevista para The Guardian el director Sam Raimi, que quedó totalmente impresionado por el buen hacer del actor. “Sé que se habla de mi falta de carisma y tengo que admitir que no soy un actor salvaje, no está en mi naturaleza ser demasiado expresivo y por eso es un gran desafío como actor poder interpretarlo y cambiar la percepción de la gente sobre mí”, explicó Maguire en Cinema.com.

Desde que se hiciera oficial el fichaje de Tobey Maguire para dar vida a Spider-Man, su vida cambió. Protagonizó la trilogía (aunque quedó una cuarta en el limbo, sobre todo debido al fracaso de crítica de la tercera entrega) y dichas películas sentaron las bases, junto a las de ‘X-Men’, del cine de superhéroes que llegaría más tarde con el MCU. Pero, tras dar vida a Peter Parker, Maguire se alejó de Hollywood.

Tuvo a su primer hijo en 2006, y decidió centrarse en formar una familia más que en los focos del star-system. “Siempre quise tener una familia joven”, contó para la revista People. “Tener hijos me cambió completamente. Quiero estar ahí, no perderme nada”. Así que, desde ese momento, se volvió mucho más selectivo. En los casi 20 años que han pasado de ‘Spider-Man 3’ solo ha participado en ocho películas, y en una de ellas volvió a enfundarse en el traje, junto a Andrew Garfield y Tom Holland.

También tuvo algo que ver su fama de complicado en los rodajes, y de tener una personalidad un tanto difícil de llevar. Durante el rodaje de ‘Spider-Man 3’, su comportamiento era tan antipático que, desde la productora, consideraron sustituirlo por Jake Gyllenhaal. Pero es que el actor también se metió de lleno en el mundo de las partidas privadas de póker, donde ganó mucho dinero, pero tampoco estuvo exento de polémicas.

Según el productor de televisión Houston Curtis, Maguire fue el principal organizador de una serie de estas partidas, que reunían a celebridades y magnates en lugares como el Viper Room y el hotel Four Seasons de Beverly Hills. Curtis afirmó que estas partidas estaban diseñadas para que Maguire pudiera obtener grandes ganancias de sus oponentes menos experimentados.

En su libro ‘Billion Dollar Hollywood Heist’, Curtis relata que Maguire llegó a ganar alrededor de un millón de dólares al mes durante tres años, acumulando aproximadamente 36 millones de dólares en total. Pero claro, la polémica no se hizo esperar. En 2011, fue demandado por haber ganado más de 300.000 dólares de Bradley Ruderman, un gestor de fondos que utilizó dinero de sus inversores para cubrir sus pérdidas en el póker.

Aunque Maguire no fue acusado penalmente, el caso atrajo la atención pública y puso en entredicho la legalidad de las partidas en las que participaba. Y acabó con la imagen del actor en la industria hollywoodiense. De hecho, toda esta historia puede verse en la película ‘Molly’s Game’, protagonizada por Jessica Chastain y dirigida por Aaron Sorkin. En la película, el personaje "Player X", interpretado por Michael Cera, está inspirado en Maguire.

Chastain daba vida a Molly Bloom, una de las participantes de este tipo de partidas ilegales, que escribió un libro sobre ellas (en el que se basaría Sorkin para su película). En el libro hablaba del propio Tobey Maguire, al que describía como un jugador hábil pero con un comportamiento a veces humillante hacia ella, incluyendo un incidente en el que le ofreció 1.000 dólares para que ladrara como una foca. Así que, tras abandonar el mundo de las partidas ilegales, Maguire regresó tímidamente a Hollywood, aunque sigue sin ser su prioridad. Sus últimas películas han sido ‘Spider-Man: No Way Home’ y ‘Babylon’, de Damien Chazelle. Pero quién sabe, quizá Marvel vuelva a fijarse en él para sus películas de ‘Avengers: Doom’s Day’ o ‘Secret Wars’. Los rumores están ahí…