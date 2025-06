La hermana del rey Felipe alcanza este 13 de junio seis décadas de vida

La web de Informativos Telecinco se ha puesto en contacto con José Noblejas, experto en marca personal

Este 13 de junio, la infanta Cristina de Borbón y Grecia cumple 60 años, una fecha significativa que invita a repasar su vida, su papel institucional en el pasado y su actual posición fuera del foco público.

Por ello, la web de Informativos Telecinco se ha puesto en contacto con el experto en marca personal José Noblejas, que ha analizado su imagen y lo que significa para el reinado que lidera su hermano, el rey Felipe VI, desde hace más de una década.

Segunda hija de los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía, Cristina fue durante décadas una de las figuras visibles de la monarquía. Sin embargo, las polémicas de los últimos años han relegado su presencia a un plano muy discreto, casi en el ostracismo.

"Cristina no tiene funciones oficiales, pero su vínculo de sangre con el rey, su apellido y su historia familiar hacen que su imagen aún tenga impacto. No es un rostro que refuerce el relato regenerador que Felipe VI y Letizia han intentado construir. Su pasado reciente no suma, y por eso Zarzuela ha optado, durante años, por mantener la distancia", nos traslada a este medio el experto.

Nacida en Madrid en 1965, la infanta fue pionera en varios aspectos dentro de la Casa Real. Fue la primera mujer de la familia en obtener un título universitario, licenciándose en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y más tarde completando un máster en Nueva York.

Sus polémicas

Durante años representó a la Corona en actos oficiales dentro y fuera de España. Su matrimonio en 1997 con Iñaki Urdangarin fue, en principio, un motivo de celebración nacional. Pero su vida cambió totalmente cuando estalló el caso Nóos, el escándalo de corrupción que implicó a su esposo y en el que ella misma fue imputada. Aunque finalmente fue absuelta por la Audiencia de Palma en 2017, el daño reputacional fue considerable. El proceso judicial y el papel de la infanta como acusada supusieron uno de los momentos más críticos para la imagen de la monarquía.

Con la proclamación de Felipe VI en 2014, la infanta Cristina fue excluida de la agenda institucional y dejó de formar parte activa de la familia real. En 2015, Felipe VI le retiró el título de duquesa de Palma de Mallorca, una decisión que marcó claramente su distanciamiento del núcleo oficial de la Corona. Desde entonces, su presencia en actos públicos ha sido prácticamente inexistente, y su rutina a caballo entre Suiza y España está centrada en su vida personal y en sus hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene.

"Su presencia puntual en actos familiares, como la misa por el aniversario de la muerte de Constantino de Grecia, o su cercanía a su madre, doña Sofía, en eventos semi públicos, ha suavizado ligeramente la percepción de 'expulsión' sin retorno. No se trata de rehabilitación oficial, sino de reincorporación discreta en los márgenes afectivos de la familia real", nos cuenta Noblejas.

Tal y como nos explica, Felipe VI ha trabajado "con constancia" su posicionamiento. "Sobriedad, servicio, modernización y distancia con los escándalos del pasado". Letizia, por su parte, "ha reforzado una imagen profesional, comprometida y muy distinta al prototipo clásico de reina consorte".

Apoyo al emérito Juan Carlos

Ello, sumado a su proximidad emocional y física con su padre, Juan Carlos I, ha hecho, según el experto, que la presencia de Cristina "dañe estructuralmente esa narrativa, introduce ruido. Recuerda a la sociedad que la monarquía, por mucho que lo intente, no puede desvincularse del todo de sus vínculos personales ni de las historias que arrastra su apellido", asevera.

Y es que Cristina ha sido, junto a su hermana Elena, "el principal rostro visible de apoyo" del rey emérito en sus apariciones públicas desde su traslado a Abu Dabi. "Esa lealtad familiar, aunque comprensible desde lo humano, choca de frente con el discurso de renovación y transparencia que intenta consolidar Felipe VI", explica el experto en comunicación.

Sus hijos y cómo la percibe la sociedad

Pero mientras la propia Cristina cumple seis décadas alejada del protagonismo y en un papel silente, sus hijos ocupan titulares por sus relaciones sentimentales y apariciones en redes sociales.

"Cada fotografía de sus hijos vuelve a unir su apellido al foco mediático, aunque ella no esté presente. Y este es uno de los riesgos actuales: ser recordada no por su actividad, sino por la exposición no controlada de su entorno más cercano", considera José.

Entonces, ¿cómo percibe hoy la sociedad a la infanta Cristina? De acuerdo a la opinión del experto, "con distancia emocional". "No genera rechazo activo, pero tampoco ningún tipo de apego y como símbolo de una etapa oscura que no va a borrar el tiempo, por mucho que pase. En términos de marca personal, esto la sitúa en una categoría frágil: la del personaje que no ha tenido la oportunidad, o no la han dejado, renacer. Es decir, la imagen de Cristina no hunde, pero tampoco ayuda", sentencia.