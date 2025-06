Fiesta 14 JUN 2025 - 18:20h.

Cristina Medina se sincera tras superar el cáncer: "Se siente mucho vacío"

Cristina Medina, de 'LQSA', desmiente un bulo que circula de ella: "Esa persona ya no está conmigo"

Cristina Medina visita el plató de 'Fiesta' para hablar de su experiencia tras vivir un duro tratamiento contra el cáncer de mama y para presentar un proyecto muy especial. La actriz que da vida a Nines en la exitosa serie de Telecinco 'La que se avecina', confiesa cómo se ha sentido durante estos cuatro años en los que se ha centrado en superar esta enfermedad.

"Han sido años horribles y, después de cuatro años, ahora puedo decir que parece ser que es verdad que esto pasa, si te toca que pase...", confiesa la actriz en su charla íntima con Emma García en el plató del programa. Cristina Medina ha querido hacer una interesante e importante reflexión sobre lo que sientes los pacientes cuando pasan por este duro proceso de quimioterapia.

El bajón emocional de Cristina Medina tras superar el cáncer: "Se siente mucho vacío"

"Cuando te lo diagnostican entras en shock porque no te lo puedes creer. Cuando ya te dicen que te toca 'radio', 'quimio' y tal entras en modo supervivencia en el que vas a todo. Cuando todo eso acaba te viene el bajón porque vienen los efectos secundarios físicos. Todo el esfuerzo que has hecho por estar ahí te cobra factura y, emocionalmente hablando, viene una época, como yo le llamo, de luto porque dejas de ser la que eras y no te conformas con no ser la que eras. Quieres volver a tu pasado y el de todo tu alrededor".

"Se siente mucho vacío porque tú ya dejas de ser el que eras y te enfrentas a todos los efectos secundarios", continúa confesando la actriz. "Tu físico ya no es el mismo, te miras al espejo y no te reconoces... se pasa por un momento de 'para vivir así, prefiero no vivir', y luego ya viene la depresión. Estás de luto por ti misma".

"Hay mucho desconocimiento social con respecto a esta enfermedad porque, o bien te mueres o bien, si estás viva, te has quedado un poquito calva y ya está y no. Aquí viene un proceso de años, en mi caso tres años, con movimiento emocional y una rotura del alma muy potente. Todo el mundo aplaude a tu alrededor porque estás viva y tú estás reventada, y nadie lo entiende", desvela la actriz.

La app OncoloMeeting, el proyecto de Cristina Medina: "Es un tinder oncológico"

Cristina Medina ha querido presentar un proyecto muy especial. Se trata de una aplicación llamada 'OncoloMeeting' y que se pondrá en marcha el próximo día 21 de junio. Es una especie de app de contactos, "como un tinder oncológico", en el que puede haber varios perfiles de usuarios: desde pacientes de oncología, hasta supervivientes de esta enfermedad hasta voluntarios y acompañantes. La idea es poner en contacto a todos ellos y que la gente pueda ayudarse entre sí. Cristina Medina ha creado esta app junto a otros dos socios y en el que tienen cabida distintas fundaciones, clínicas y hospitales.