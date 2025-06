Cristina Medina, de LQSA, desmiente un bulo que circula de ella

Rocío Molina Madrid, 10 JUN 2025 - 08:03h.

La actriz de 'LQSA' ha tenido que desmentir una información falsa sobre ella que podía llevar a la confusión

La superviviente de cáncer de mama y presidenta de la asociación OncoloMeeting, la actriz Cristina Medina, ha intervenido en sus redes para desmentir un bulo que circula de ella. La actriz, famosa por su papel de Nines en 'La que se avecina', se ha visto obligada a corregir una información que se ha extendido y que podría perjudicarle a nivel laboral.

Como ha hecho siempre desde que fuera consciente de su cáncer de mama y de que ella misma podía ayudar a otras mujeres, la intérprete se ha mostrado con total naturalidad a la hora de hablar de su experiencia, de los efectos secundarios de la enfermedad o de la depresión que ha padecido tras el tratamiento. Ella misma ha sido altavoz de todo lo que le ha pasado y, por eso, no ha dudado en intervenir de un contenido falso que ha llegado a sus oídos y que le afecta directamente.

Cristina Medina ha explicado y sido rotunda a la hora de decir que ella no tiene representante. A la actriz le ha llegado que esa información está circulando y a riesgo de perder contratos porque alguien pueda pensar que para acceder a ella necesita a un intermediario, la actriz querida de 'LQSA' ha contado realmente cuál es su situación:

"Este vídeo es para despejar una duda que existe sobre mí. Que es, ¿quién es el representante de Cristina Medina? Nadie. Yo me he representado toda la vida yo a mí misma. De manera que si hay alguien que necesita algo de mí a nivel profesional, pido por favor que me mandéis un email a lamedinaes@gmail.com porque no tengo representante", ha contestado sin vacilar a través de su perfil oficial de Instagram.

La actriz ha aclarado que ha habido un bulo en torno a ella que se ha extendido acerca de este tema y que ha querido ahora cortar de raíz. "No he tenido representante", ha vuelto a repetir para añadir que "en los últimos años hasta el 2020, una persona me ha podido estar apoyando un poco y yo a ella, pero esa persona ya no está conmigo".

Para contactar directamente con ella, Cristina Medina ha pedido que se dirijan al correo electrónico que ha facilitado y ella misma les responderá sin necesidad de ningún intermediario. "Desde el 92 llevo trabajando libremente y así seguiré. Nunca cambiaré", ha contestado en clave de humor para rectificar esta confusión que ha girado en torno a ella.