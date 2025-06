Eugenia Osborne es la protagonista del segundo episodio de la segunda temporada del programa de Mitele 'Madres: desde el corazón'

En la vida de Eugenia Osborne como psicóloga y empresaria, brilla también un profundo capítulo de dolor que su familia no ha podido borrar: la muerte de su hermano mayor, Cristian, con tan solo 15 días de vida.

Nació fruto del matrimonio de Bertín Osborne con Sandra Domecq, pero el bebé vino al mundo con un grave problema hepático por el que perdió la vida. El presentador de televisión ha hablado sobre ello en algunas entrevistas y le ha recordado en múltiples espacios mediáticos, pero ahora lo ha hecho su hija Eugenia en el programa de Mitele 'Madres: desde el corazón', ya disponible.

De la mano de Cruz Sánchez de Lara, la influencer ha hablado como nunca antes en el segundo episodio de la segunda temporada del espacio de Mediaset sobre cómo gestionó la familia la pérdida de su hermano mayor.

"Cristian fue el primer hijo de mis padres. Nació y a las dos semanas tuvo un problema de riñones o hígado y falleció", comienza Eugenia. "No se ha hablado mucho sobre ello. Me lo contaron como si fuese un episodio más, no se profundizó, no sé si porque estaba superado, porque no quería hablar del tema o para no cargarnos a nosotras con ello, no sé, pero fue una historia que pasó muy por encima", asevera.

A pesar de este duelo, la vida siguió para Bertín y Sandra. Poco tiempo después del fallecimiento de Cristian, Sandra quedó embarazada de nuevo de Alejandra, un nacimiento que les trajo algo de luz tras un periodo tan oscuro. "Al año ya nació Alejandra y todo bien, mi madre yo creo que nació para ser madre, todo su mundo giraba en torno a nosotras", ha confesado Osborne sobre su progenitora, que murió en 2004 en un hospital de Sevilla a consecuencia de una leucemia.

La pareja terminaría separándose años después, pero el recuerdo de Cristian siempre se mantuvo presente entre ambos. Una historia que también le ha tocado vivir en primera persona a Eugenia con el fallecimiento de su hija Leticia apenas ocho días después de dar a la luz. La pequeña nació tras un parto prematuro a las 27 semanas y no logró salir con vida. Sí lo hizo Sandra, su melliza, tras permanecer ingresada durante dos meses en el hospital junto a la creadora de contenido. Un capítulo de su vida del que también se ha sincerado en el programa de Mitele.