Escribir y enseñar: así es la vida actual de Ana García-Siñeriz tras desaparecer de las pantallas

Se retiró de la televisión para centrarse en su carrera como escritora infantil

El eterno retorno al 'La, la, la': la historia del vestido yeyé con el que Massiel ganó Eurovisión

Compartir







MadridHubo una época, entre los años noventa y los primeros dos mil, en la que Ana García Siñeriz fue uno de los rostros más reconocibles de la televisión en España. Durante años presentó Lo + Plus, un programa que marcó un antes y un después en la pequeña pantalla, y más tarde compartió las tardes de Cuatro con Boris Izaguirre. A pesar del éxito de su carrera televisiva, decidió dar un paso atrás, dejar los focos y redirigir su trayectoria profesional hacia otras áreas que también la apasionaban. “La verdad es que no lo echo de menos. Estoy muy a gusto con lo que hago ahora, mi trabajo, mis libros, la vida que tengo, a veces hago alguna colaboración especial, pero ya está. Eso me sirve para quitarme un poquito la espinita y estoy bastante contenta”, explicaba en una entrevista concedida el año pasado a la revista Semana.

Actualmente, la periodista asturiana está volcada en su faceta como escritora y al frente de un centro universitario especializado en moda y estilo de vida. Casada desde hace más de tres décadas con el empresario francés Gauthier Peyrouzet, con quien tiene dos hijos que ya rozan la veintena, vive a las afueras de Madrid, en una espaciosa casa con jardín. Amante de la literatura, de su familia y de la tranquilidad que le brinda esta nueva etapa, Ana disfruta de un momento sereno y pleno en su vida personal y profesional.

Escritora infantil y directora de Universidad

Después de muchos años frente a las cámaras, Ana optó por dejar los platós para centrarse en otra de sus grandes pasiones: escribir. Comenzó publicando libros sobre maternidad, como Bebé a bordo, Esas mujeres rubias o Nueve meses y un día, que sirvieron de punto de partida en su trayectoria literaria. Con el tiempo, dio el salto a la literatura juvenil, creando la serie La banda de Zoé, ilustrada por Jordi Labanda, una colección que ha conquistado a miles de jóvenes lectores.

PUEDE INTERESARTE Pecos emocionan a sus fans valencianos recordando a las víctimas de la DANA en su último concierto

“Escribiendo libros para adultos. Necesitaba refrescarme de alguna manera y descubrí que me divertía mucho. La literatura infantil te permite abarcar en un libro un periodo de tiempo en la que la perspectiva no la pierdes tanto como con la literatura para adultos. Por el tipo de vida que llevo y el trabajo que tengo, que me ocupa el cien por cien de mi vida laboral, ahora mismo me cuesta mucho meterme en las honduras de una novela, mientras que, con la literatura infantil, es relativamente más manejable y satisfactorio, puesto que los niños son unos lectores maravillosos”, confesaba en esa misma entrevista.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Su afinidad con el mundo del diseño y la moda la ha llevado también a colaborar estrechamente con publicaciones, galas y eventos vinculados al sector. Hoy dirige Condé Nast College Spain, un prestigioso centro formativo donde se imparten cursos y másteres relacionados con el diseño, la moda y el estilo de vida, incluyendo el renombrado Máster VOGUE. “Dirijo Conde Nast College, una pequeña universidad de diseño, moda y estilo de vida. Soy la directora de estos cursos desde hace algunos años y van muy bien. Tenemos muchos alumnos y estoy muy contenta. Este año con la pandemia es más complicado porque no les ves la cara con las mascarillas. Me implico mucho con ellos, como si fueran mis hijos”, afirmaba sobre su implicación en el ámbito académico.

Familiar y amante de la naturaleza

Hace ya tiempo que Ana García Siñeriz optó por alejarse del bullicio urbano. Reside en una zona tranquila a las afueras de Madrid, donde ha encontrado el entorno ideal para escribir, rodeada de naturaleza y calma. Comparte su día a día con su marido, sus hijos y su perro, disfrutando de una rutina sencilla y plena.

“Mis hijos ya son mayores y rondan los 20 años. Como madre soy un poco desastre, pero bueno. Los dos están terminando sus estudios y afortunadamente todo ha ido bien”, comentaba con humor en Semana. Aunque durante un tiempo tuvo una presencia activa en redes sociales, en la actualidad sus publicaciones son escasas. Sin embargo, cada aparición transmite equilibrio, satisfacción y una vida vivida a su propio ritmo.