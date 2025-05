La dura época que soportó el actor Jay North cuando interpretó a 'Daniel el Travieso'

Consiguió el papel con 6 años y el rodaje de la serie le cambió la vida para siempre

MadridEl mundo del cine está de luto tras la muerte de Jay North, el actor que dio vida a ‘Daniel el Travieso’, a los 73 años, después de una larga lucha contra el cáncer de colon. Desde muy pequeño tuvo claro que el mundo del espectáculo era lo suyo, y con tan solo seis años consiguió su primer papel: el que le convirtió en ‘Daniel el Travieso’, llegando a ser una de las estrellas infantiles más reconocidas de la televisión durante años. El joven actor interpretó a Dennis Mitchell durante 146 episodios a lo largo de cuatro temporadas.

La revista Paris Match asegura que el actor tuvo que enfrentarse a desafíos y abusos durante el tiempo que trabajó en la serie, algo que ha permanecido oculto durante años. Su madre, Dorothy North Cotton, trabajaba como secretaria en la Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio. Gracias a ello, él encontró en la interpretación su gran pasión, y ella le ayudó a conseguir su primer papel como actor. Empezó haciendo pequeños trabajos hasta que le dieron la oportunidad de encarnar el personaje que llevó en el corazón hasta el último de sus días.

El casting no fue sencillo. La competencia era muy alta, pues había cerca de 500 chicos que ansiaban hacerse con el mismo papel. Según contó en 1970, participar en los castings y, finalmente, ser seleccionado fue un momento de enorme felicidad para él. Su trabajo era crucial para su familia, ya que muchas personas dependían de esos ingresos, según aseguró su amigo Geoffrey Mark en Woman’s World.

Abusos físicos y psicológicos

Durante el rodaje de la serie, se enfrentó a abusos físicos y emocionales por parte de su tía, su tutora legal durante la grabación. El propio actor recordaba en algunas entrevistas que, si cometía un error durante las grabaciones, su tía le pegaba y le echaba la bronca. Aquello se le quedó grabado en el corazón y marcó su vida de manera notable. En una entrevista de 1991, North compartió cómo vivió el sufrimiento en el set: "Me despertaba cada mañana pensando: 'Dios mío, ¿tengo que pasar otro día con esta mujer?'".

A pesar de que el trabajo como actor infantil está regulado con un límite de horas, en el set de ‘Daniel el Travieso’ no se tuvo en cuenta, y trabajó al mismo ritmo que un adulto. Tras grabar 146 episodios, la serie se canceló, lo cual, según aseguró el propio Jay en 1991, fue resultado de su pubertad y de la negativa de los productores a mantenerlo en el reparto principal.

A pesar de todo, Jay North mantuvo una muy buena relación con sus seguidores. Siempre les mostró un gran cariño. En una convención de fans de 2017, North expresó: "Me alegra mucho saber que todavía tengo fans de todo el mundo. Me alegra que la gente todavía nos quiera y nos recuerde". El paso del tiempo no impidió que perdiera el contacto con sus admiradores, y siempre estuvo dispuesto a compartir anécdotas de su tiempo en la serie.

Apoyo a otros actores infantiles

Una de las facetas más interesantes del actor cuando creció fue su implicación en la orientación y el apoyo a otros actores infantiles, a través del grupo A Minor Consideration, creado por Paul Petersen, también exactor infantil. Su objetivo era dar apoyo a aquellos niños actores que, como él, habían pasado por momentos difíciles.

Tras el final de la serie en 1963, North continuó su carrera como actor en Zebra in the Kitchen y Maya, además de prestar su voz para programas infantiles como The Banana Splits Adventure Hour. Aun así, no logró mantener una carrera prolongada como actor. En los años 70, decidió alejarse de la actuación y explorar otros caminos, incluyendo un breve paso por la Marina de los Estados Unidos. Su última aparición fue en 1974, cuando participó en el thriller erótico The Teacher.