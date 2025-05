Pecos emocionan a sus fans valencianos recordando a las víctimas de la DANA en su último concierto

Redacción Uppers 18 MAY 2025 - 16:47h.

La gira 'Dos voces y una historia' sigue recorriendo España con muchísimo éxito y dejando grandes momentazos

¿Por qué el grupo se llama Pecos, sin el 'los' delante?

Compartir







La gira de Pecos 'Dos voces y una historia' sigue recorriendo España con muchísimo éxito y dejando para el recuerdo grandes momentazos. El aclamado dúo musical de hermanos anunciaba el pasado mes de marzo su esperada gira y desde entonces no han hecho más que cosechar éxito tras éxito.

Javier y Pedro José Herrero Pozo han vuelto a los escenarios con un tour que está arrasando en numerosas ciudades de España durante los primeros meses de este 2025, y que llega 20 años después de su última aparición musical. Y es que 'Dos voces y una historia' aterriza como un proyecto muy emotivo con el que rinden homenaje a su intensa trayectoria musical .

Los hermanos Herrero Pozo comenzaron la gira en las ciudades de Bilbao y Zaragoza con un lleno rotundo y desde entonces han continuado abarrotando salas, estadios y plazas. La expectación generada por la gira ha sido tal, que el dúo hasta fantaseó con la la grabación de un disco con canciones nuevas tras "patearse España". Así lo contaban en una entrevista concedida a Miguel Ángel Bargueño para Uppers:

"Me gustaría —explicaba Pedro, compositor del dúo—, pero la industria ha desaparecido. Sacar un disco en Internet en una compañía pequeña es una lotería. Pero me encantaría. No es por no tener canciones, que tenemos muchas".

Pecos homenajea a las víctimas de la DANA

El dúo musical siempre ha estado muy unido a sus fans y prueba de ello es el emocionante encuentro que tuvo lugar durante su concierto en Zaragoza. Allí pudo verse a en primera fila a una mujer abrazada a su madre de 94 años con principios de alzhéimer.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La hija quiso llevar a su madre al concierto de Pecos para que se reencontrara con las canciones que disfrutaba cuando era más joven, puesto que la música puede ser un aliado enorme a la hora de potenciar los recuerdos y volver a sentir lo que un día se experimentó, incluso en los casos de mayor severidad o avance de la enfermedad.

Pero este no ha sido, ni de lejos, el único momento especial que los fans de Pecos han podido disfrutar. En su último concierto en la plaza de toros de Valencia, los hermanos Herrero Pozo emocionaron a los centenares de seguidores que disfrutaban del show dedicando los primeros instantes del espectáculo a las víctimas de la DANA.

Muchos de sus fans, afectados directa o indirectamente por las inundaciones que asolaron distintos puntos de España en octubre de 2024, agradecieron emocionados en redes sociales el precioso gesto.