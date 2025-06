Pedro Jiménez 18 JUN 2025 - 17:11h.

¿Qué otras exparejas ha tenido la influencer gallega con la que Lamine Yamal podría mantener una relación? Te lo contamos todo

El novio de Fati le confiesa el "cabreo" que tiene: "No confíes ni en tu sombra"

Lamine Yamal, la joya emergente del FC Barcelona y uno de los jugadores españoles con más presente y futuro de la actualidad, ha acaparado todos los titulares mediáticos después de las imágenes que salieron a la luz de él junto a la influencer gallega de 30 años Fátima Vázquez, mas conocida como Fati Vázquez, en su escapada a Italia.

Los rumores de una posible relación de ambos se han disparado tras las fotos. Y es que, al margen de estas instantáneas en donde se les ve a los dos muy a gusto, los dos han publicado fotos a través de sus redes sociales en donde se les ve que están en el mismo lugar, lo que ha hecho todavía levantar más las sospechas.

Fati Vázquez cuenta lo que pasó con Omar Montes

Pero antes de que se le relacionara con Lamine Yamal, la influencer gallega ya había desvelado en más de una ocasión alguna relación que había mantenido con algún famoso, como Omar Montes (entre otros).

En 'A solas by Fati Vázquez', la influencer desvelaba en exclusiva un affaire que había tenido con el famoso cantante. A pesar de que en primer lugar lo calificaba como una "amistad" lo que tuvo con Omar Montes, posteriormente señalaba no parecía ser precisamente eso. Y es que después de que le contestase a más de una historia vía Instagram "de risas" hace mucho tiempo, un día "de la nada me contestó": "Empezó el intercambio de mensajes y establecimos conversación".

Tras un tiempo hablando, un día fue el propio Omar Montes el que le planteó verse "en plena crisis con Alexis". Aunque en un principio no se pudo, posteriormente Omar Montes le propuso una cena romántica: "Me pidió que si podíamos quedar en mi casa, creo que venía de un rodaje. Estuvimos cenando y bien". La influencer ha señalado que se lo pasó muy bien y estuvo "muy cómoda". Además, otro día coincidieron en un rodaje.

Sus otras exparejas: Tobbalink, Alexis...

También en 'A solas by Fati Vázquez', la influencer contó cómo fue su tormentosa relación con Tobbalink, dando todo lujo de detalles y sincerándose como nunca sobre su ruptura con el youtuber. Además, Fati Vázquez comenzó una relación con Alexis López, ex jugador de la cantera del Atlético de Madrid, con quien estuvo desde mediados de 2020 a 2021, y de la que también nos contó todos los detalles en exclusiva en 'A solas by Fati Vázquez'.

Los colaboradores de 'En todas las salsas' hablan de la posible relación de Fati Vázquez y Lamine Yamal

En el nuevo programa de 'En todas las salsas', también de la casa mtmad, están muy enterados de todo lo que está pasando con Fati Vázquez y Lamine Yamal. Muchos de los colaboradores ya la conocían de tener su propio canal 'A solas by Fati Vázquez' y de su participación en 'Solos'. Anna Gurguí trae todas las pruebas que demuestran que han pasado un buen rato juntos de vacaciones ¡No te pierdas nada dándole al play!