Equipo mtmad 18 JUN 2025 - 16:22h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte en primicia las declaraciones de Jonan Wiergo sobre su última polémica

Fani Carbajo da su opinión sobre la reacción de María Pombo en su conflicto con Jonan Wiergo: Disponible en Mitele

Fani Carbajo regresa una vez más a ‘En todas las salsas’ con mucho ‘salseo’ para repartir. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ llega al plató con información de primera mano sobre los últimos enfrentamientos del momento. Después de comentar cómo reaccionaría Violeta Mangriñán si sus hijas participasen en ‘Supervivientes’ , los colaboradores del videopodcast hablan en primicia sobre la polémica de Jonan Wiergo con María Pombo.

Tras el comunicado que publicó Jonan en respuesta a las críticas que recibió por parte de María Pombo , Fani Carbajo llega con declaraciones del influencer en exclusiva. El conflicto comienza cuando la presentadora Inés Hernand declara que la mujer de Pablo Castellano le bloqueó por reírse de un vídeo que parodiaba el documental de las Pombo. El exconcursante de ‘Supervivientes’ entró en la conversación diciendo que a él también le había bloqueado, dando lugar a las duras críticas de María.

“A ti te he bloqueado por falso” declaraba la mujer de Pablo Castellano dirigiéndose a Jonan. El valenciano también reaccionó con risas al vídeo que parodiaba el docu-reality de las Pombo, lo que María interpretó como una traición. Sin embargo, Fani Carbajo ha hablado directamente con Jonan y afirma que ni siquiera eran tan cercanos. “No somos amigos, en eventos ni me saluda”, declara el influencer. Los colaboradores opinan sobre la reacción de María Pombo y comentan que es de ‘bloqueo fácil’.

Programa completo: Fani Carbajo opina sobre María Pombo tras su polémica con Jonan Wiergo

Los presentes en el plató de ‘En todas las salsas’ comparten en primicia los últimos detalles sobre el conflicto entre la mujer de Pablo Castellano y el exconcursante de ‘Supervivientes’. Fani Carbajo comenta en exclusiva su conversación con Jonan sobre la polémica y opina sobre la reacción de María Pombo. “Esta chica no está en sus cabales”, declara la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. Anna Gurguí entra en la conversación y añade que la influencer piensa que todo el mundo está contra ella. ¡No te pierdas nada!

El nuevo capítulo de ‘En todas las salsas’ viene hasta arriba de novedades junto a la presencia de Oriana Marzoli. Además de la polémica entre María Pombo y Jonan Wiergo, el videopodcast llega con entrevistas en exclusiva del eventazo del pasado fin de semana: ‘Lola Lolita Land’. La anfitriona del evento habla sobre su futuro profesional y Fabiana Sevillano confirma su ruptura con Pablo Vera. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!