El jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Como su equipo no participa en el Mundial de Clubes, el joven jugador ha podido hacer un parón veraniego que comenzó disfrutando en la costa de Italia. Después, cruzó el Atlántico hasta Brasil y allí se encuentran en la mejor de las compañías. Gracias a los stories de Gabriel Medina, el surfista profesional brasileño que dejó una imagen para la historia en los Juegos Olímpicos de París de 2024, sabemos que Yamal está ejercitando otro deporte, totalmente ajeno al mundo del fútbol: el surf.

El tricampeón del mundo ha publicado una fotografía en sus redes sociales en la que aparece con el futbolista, detrás de dos tablas de surf. "El nuevo surfista de la ciudad. Crack", ha escrito Medina junto a icónica imagen, en la que ambos llevan puesto un traje de neopreno de cuerpo entero. Sin embargo, suponemos que, aunque sea un gran alumno, a Lamine todavía le queda mucho para igualar el hito del surf que Gabriel protagonizó al ser fotografiado en el aire con la tabla, ambos en posición vertical, en los últimos JJOO.

El jugador del Barca se ha ido de vacaciones con la tranquilidad que le da la renovación de su contrato con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2031, en un acuerdo que alarga su idilio con el club en el que comenzó y desde el que ha brillado, tanto en el primer equipo como en la Selección Española. "El jugador ha firmado su nuevo contrato este martes en las oficinas del club en un acto con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta; el vicepresidente primero, Rafa Yuste; y el director deportivo del club, Anderson Luis de Souza 'Deco', entre otros", informó la entidad el pasado 27 de mayo de 2025.

Recientemente, el padre del jugador se vio envuelto en polémica, pues tuvo que responder en las redes sociales a quienes le acusaban de consumir drogas. Yo soy un padre epiléptico que lleva sufriendo muchos años y lo que tenéis que hacer es respetar. Respeto si no me conoces. Lamine Yamal está ahí en el campo luchando por su familia, por su padre, por su madre, por su hermano, por su hermana, por su abuela. Pero que me vengas tú diciendo 'este va puesto'... No te voy a decir de que vas tú. Yo no voy puesto", dijo contundentemente para zanjar las críticas de una vez por todas.