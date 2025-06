Mounir Nasraoui ha estallado tras recibir un sinfín de comentarios de usuarios que insinuaban que estaba bajo los efectos de las drogas

"Lamine Yamal está ahí en el campo luchando por su familia", ha aseverado en las redes sociales

Compartir







El padre de Lamine Yamal vuelve a ser protagonista del foco mediático. Tras la renovación de su hijo por el FC Barcelona hasta mediados de 2031, Mounir Nasraoui ha estallado en las redes sociales tras recibir un sinfín de comentarios de usuarios que cuestionaban su comportamiento, insinuando que estaba bajo los efectos de las drogas.

"Respeto. Nadie te ha faltado el respeto. Yo a veces voy por la calle y me han robado muchas veces. ¿Entiendes? Por mi enfermedad la gente se aprovecha de mí", ha asegurado en un video en directo publicado en sus redes sociales.

Ha sido entonces cuando ha revelado la condición médica que padece desde hace años. "Yo soy un padre epiléptico que lleva sufriendo muchos años y lo que tenéis que hacer es respetar", ha revelado, visiblemente afectado por las críticas.

PUEDE INTERESARTE El padre de Lamine Yamal, apuñalado en un parking de Mataró

"Respeto si no me conoces. Lamine Yamal está ahí en el campo luchando por su familia, por su padre, por su madre, por su hermano, por su hermana, por su abuela. Pero que me vengas tú diciendo 'este va puesto'... No te voy a decir de que vas tú. Yo no voy puesto", ha recalcado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Su enfermedad y el futuro de su hijo

La epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por convulsiones recurrentes, las cuales pueden manifestarse de diversas formas, desde breves ausencias hasta movimientos involuntarios y pérdida de conciencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo y unas 500.000 en España, siendo una de las enfermedades neurológicas más comunes.

A pesar de las dificultades personales que enfrenta su familia, Yamal continúa demostrando una madurez y compromiso excepcionales con el FC Barcelona.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Su renovación hasta 2031 no solo asegura su permanencia en el club, sino que también lo posiciona como uno de los jugadores mejor remunerados de la plantilla. Aunque las cifras exactas no han sido conocidas oficialmente, se estima que la cifra ronda los 15 millones de euros por temporada, con bonus que podrían elevar la cifra hasta los 20 millones, es decir, unos 180 millones de euros al año.