Raquel Noya 20 JUN 2025 - 14:53h.

El actor publicó un selfie en el gimnasio sin camiseta con su hijo John Owen, de 29 años, que se hizo viral

El que en los 80 fue icono de toda una generación, sigue siendo en la actualidad un referente de estilo

Compartir







A sus 61 años, el actor Rob Lowe, uno de los grandes galanes del cine de los años 80 que conquistó la gran pantalla con su sonrisa impecable y su físico escultural sigue siendo, cuatro décadas después, sinónimo de energía, carisma... y abdominales bien marcados. Tiene buen cuerpo y lo sabe, así que no duda en mostrarlo orgulloso en sus redes sociales, subiendo fotos sin camiseta tan a menudo que su propio hijo lo califica de “tradición familiar”.

Precisamente sobre su gusto por publicar imágenes luciendo cuerpazo se ha interesado la revista People, en la que ha sido muy contundente a la hora de responder: “Si lo tienes, hay que lucirlo”, espetó. Lo cierto es que Lowe ha envejecido sin perder ni un ápice del atractivo que lo catapultó a la fama, y sus fotografías son una demostración clara de que llevar un estilo de vida disciplinado y saludable es clave para verse en forma a cualquier edad; pero la idea de publicarlas ha sido, según confiesa, de su hijo John, con quien aparece en su última publicación viral.

“Hay que darlo todo”

La última vez que Rob compartió una de esas famosas fotos sin camiseta que tanto gustan a sus fans fue el mes pasado en su cuenta de Instagram. Se trata de un selfie que se hizo desde el gimnasio, donde aparece flexionando los brazos junto a su hijo John Owen a modo de culturistas. Rob, con pantalones cortos y descalzo, mira fijo a la cámara, mientras que John Owen, de 29 años, posa con jeans azul claro, zapatillas blancas y una gorra de béisbol, haciendo lo mismo.

“Tradición familiar Lowe: fotos autocomplacientes sin camiseta en el gimnasio”, bromea el pupilo. Aunque algunos de sus seguidores han sugerido que esas fotos sin camiseta buscan simplemente llamar la atención, Rob Lowe lo tiene claro: no hay segundas intenciones. “De vez en cuando subo algo, porque hay que darlo todo. Es como decir: ‘ahí lo tenéis’”, comenta con humor.

Rob, que tiene otro hijo llamado Matthew, atribuye su físico tonificado no solo a sus rutinas de ejercicio, sino también a años de seguir un plan alimenticio bajo en carbohidratos y alto en proteínas y grasas saludables.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Si lo tienes, presúmelo, úsalo o piérdelo. No es fanfarronería si te lo has currado GETTY

Buscar la motivación

El actor, que hace 40 años formó parte del famoso ‘Brat Pack’ de Hollywood, inspirando a toda una generación, no se ha dormido en los laureles y, en la actualidad, se entrena con constancia y disciplina para seguir siendo el icono de los de su época (y también el de sus hijos y nietos). Por eso, cuando muestra su físico, lo hace con orgullo y sin complejos: “Si lo tienes, presúmelo, úsalo o piérdelo. No es fanfarronería si te lo has currado. Esas son mis tres reglas”, afirma en People. Y no lo dice en vano: mantener ese nivel de forma a los 61 no es casualidad. Además, como vemos en sus publicaciones, este estilo de vida activo y saludable ya es cosa de familia. Su hijo, John Owen Lowe, también se ha subido al carro del fitness, y entre los dos mantienen una especie de rivalidad amistosa: se motivan, se retan y hasta se sacan fotos juntos a pecho descubierto: “Hay que buscar la motivación donde sea”, bromeó.