La cantante ha entrado en directo en 'Fiesta' para contar todos los detalles de su batalla judicial

La cantante Tamara, denunciada por un ex empleado: "La acusa de estafa y apropiación indebida"

Tras unos complicados meses, Tamara vuelve a respirar tranquila. La cantante ha ganado la batalla judicial contra su exmánager, Neruk, quien la había demandado por un presunto delito de estafa y apropiación indebida y le reclamaba mas de 20.000 euros.

Tras salir a la luz la gran noticia, la cantante ha entrado en directo en 'Fiesta' para contarlo todo sobre los momentos tan complicados que ha vivido como consecuencia de la situación y se ha mostrado muy contenta y feliz porque se haya hecho justicia.

''Estoy fenomenal'', comienza diciendo Tamara con una gran sonrisa en la cara, y continúa: ''Hasta que el juez no se pronuncia, no puedes hablar del tema. Yo ahora sí puedo pronunciarme y es un caso que han desestimado, no hay suficientes pruebas para que se pueda hacer un juicio sobre todas las acusaciones o todo lo que estas personas han dicho tanto de mí como de mi exmarido''.

La cantante explica cómo ha vivido todo el proceso: ''Eran personas cercanas, cuando trabajas con unas personas que viajan contigo, que trabajan para ti, familia no eran, pero eran muy cercanos. Duele, pero realmente yo soy una mujer que tengo mucha capacidad y sabía la verdad, la verdad solo tiene un camino''.

''Ellos pueden recurrir si quieren, pero lo tienen bastante complicado, y yo, sin miedo, para delante, como mi single, un paso más'', añade, esperanzada la cantante tras haber conseguido ganar la batalla judicial que tantos dolores de cabeza le ha originado.