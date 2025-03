Tamara desvela los motivos reales de su separación: ''En mi casa él siempre tendrá una habitación''

El pasado miércoles, la cantante anunció que se separaba de su marido Daniel Roque

Tamara se ha sentado en 'Fiesta' para contarlo todo sobre los motivos que le llevaron a tomar la decisión

La cantante Tamara se separa de su marido tras 20 años y cuatro hijos: "Yo he tomado la decisión"

Tras salir a la luz el pasado miércoles 26 de marzo la noticia de su divorcio con Daniel Roque, la cantante Tamara se ha sentado en el plató de 'Fiesta' junto a Emma García para contarlo todo sobre lo que ha llevado a la pareja a romper un matrimonio de 20 años y cuatro hijos en común.

Pese a estar pasando por un momento personal complicado, Tamara admite que se siente ''más empoderada'' y cuenta que la decisión de separarse de su marido ''está muy reflexionada desde hace mucho tiempo'' y confiesa que lleva un año separada.

''Soy yo la que lo decido y creo que cuando llega ese momento, no ha habido terceras personas lo tengo que dejar claro, cuando no hay muchas razones de peso es complicado. Cuando llevas 21 años con una persona día y noche...Hemos pasado momentos maravillosos y no tan maravillosos, pero hemos estado el uno para el otro y seguimos siendo un equipo'', explica detalladamente.

La cantante cuenta los motivos que le llevaron a tomar la decisión: ''Habíamos perdido un poco la magia, compañeros vamos a ser toda la vida, tenemos cuatro hijos en común que espero que me hagan abuela. Yo he vivido una vida maravillosa'', y continúa: ''Se ha perdido la magia, reflexioné mucho sobre el tema porque tienes que hacer un balance. No solo éramos él y yo, sigo repitiendo lo de los cuatro hijos porque son cuatro personas que sienten y padecen''.

Y revela cómo se lo tomó él: ''Se quedó en shock, dijo que me lo notaba y se lo veía venir. Él tiene una admiración hacia mí, me tiene casi en un altar, me ve como una mujer muy sabia y madura para mi edad. Entró en shock y me dijo 'te entiendo, estoy contigo, vamos juntos como todo lo anterior que hemos hecho''.