La legendaria cantante reconoció que le costó aceptar el cambio de género de su hijo y lleva años lidiando con la sobredosis de otro de ellos

El hijo de Cher, hospitalizado de urgencia por sobredosis: de su estado a la reacción de la cantante

La hospitalización de Elijah Blue Allman, hijo de Cher, a causa de una sobredosis, ha vuelto a poner en el foco la complicada relación que ha mantenido la icónica cantante con sus dos vástagos a lo largo de los años.

Fue el pasado sábado 14 de junio cuando, Elijah, de 48 años, fue ingresado de urgencia en un hospital de la zona de Joshua Tree, Landers, California, tras sufrir una sobredosis. Según informaron las autoridades, los servicios de emergencia acudieron tras ser alertados por su comportamiento errático. Al llegar, encontraron drogas en la vivienda y lo trasladaron al centro médico. Tal y como se conoció, su estado era crítico. No fue hasta el pasado domingo 22 cuando recibió el alta.

Cher no ha hecho declaraciones públicas, pero fuentes cercanas aseguran que está "haciendo todo lo posible" para facilitar la atención y el apoyo que Elijah necesita en su recuperación. Y es que Cher no solo ha forjado una carrera artística icónica, sino que también ha sido madre de dos hijos cuyos caminos, marcadamente diferentes, han captado la atención del público casi tanto como su legendaria madre.

Aunque ambos nacieron dentro del brillo del estrellato, sus vidas han seguido trayectorias muy distintas: una marcada por la transición de género y la búsqueda de identidad y la otra por las drogas.

La vida de Chaz Bono

Nacida como Chastity Bono en 1969, fruto de la relación entre Cher y Sonny Bono, Chaz ha vivido bajo el ojo público desde su infancia. Fue presentada al mundo en el popular programa televisivo 'The Sonny & Cher Comedy Hour', y durante muchos años su vida estuvo envuelta en la imagen que la fama de sus padres proyectaba.

Pero fue muchos años después cuando Chaz tomó el control de su vida. En los años 90 anunció que era lesbiana, una noticia que no fue bien recibida por su madre, y más adelante, en 2009, comenzó su transición de género. En 2010, completó legal y médicamente su transición, convirtiéndose en una de las figuras trans más visibles de la cultura estadounidense y adoptando el nombre de Chaz.

Cher concedió una entrevista a 'Sunday Times' aseverando: "Un día decidía hacerlo y al día siguiente decía que no. Finalmente lo hizo. Fue una decisión trascendental, no era algo que se pudiera hacer a la ligera. Viví una época muy dura. Cuando me dijo 'esto es lo que quiero hacer', yo le respondí, 'bien, si no eres feliz, hazlo'. Pero cuando empezó a hacerlo, fue un cambio muy difícil de digerir para una madre".

Al final decidió mostrarle todo su apoyo: "Estoy orgullosa de que haya hecho esto para ayudar a otros que pasan por la misma experiencia".

Chaz ha utilizado su experiencia como plataforma para el activismo, participando en campañas por los derechos LGBTQ+ y publicando varios libros autobiográficos, como 'Transition: The Story of How I Became a Man'.

Además de su activismo, Chaz ha incursionado en el mundo del espectáculo, incluyendo su participación en 'Bailando con las estrellas' en 2011, marcando un hito en la representación trans en televisión.

Elijah Blue Allman

Elijah es el hijo de Cher y el rockero Gregg Allman. A diferencia de Chaz, creció en un entorno más oscuro y complicado. Criado entre guitarras y giras, su vida ha estado marcada por conflictos familiares y adicciones.

Lideró la banda de rock industrial Deadsy, muy activa a principios de los 2000, aunque para nada alcanzó el éxito de sus padres. Su relación con Cher ha sido de lo más tensa. En algunas entrevistas, Elijah ha hablado de distanciamiento y heridas no resueltas con su madre, acusándola en ocasiones de ausencia emocional.

En 2014 admitió en una entrevista que tenía problemas de adicción. "Estuve a punto de sufrir varias sobredosis y hubo momentos en los que realmente sentí que estaba al borde de la muerte... Siempre intenté mantenerme un poco a salvo, pero eso es imposible", confesó entonces. También aseveró que a los 11 años ya se adentró en el mundo de la heroína y los opiáceos para escapar de su realidad.

En diciembre de 2023, debido a su situación, la madre tramitó en los tribunales de Los Ángeles una solicitud de tutela sobre los bienes de Elijah, con el fin de protegerlo de un gasto impulsivo relacionado con su adicción y su aparente deterioro de salud mental. "Como madre, harías cualquier cosa por tus hijos... y es alegría, incluso con el dolor. Cuando piensas en tus hijos, sonríes, los amas y tratas de estar allí para ellos", manifestó entonces.

Según se conoció, Cher advirtió que Elijah podía recibir una cantidad importante de su fideicomiso y temía que esos fondos los destinara a drogas, poniendo en riesgo su vida. Sin embargo, retiró la petición en septiembre de 2024, alcanzando un acuerdo que priorizaba la ayuda y el acceso a tratamiento en lugar de la tutela formal.