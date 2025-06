Maná ha ofrecido este jueves en Madrid un concierto en el Movistar Arena: la banda mexicana ha dejado varias anécdotas en el escenario

La tormenta obliga a Bruce Springsteen a parar su segundo concierto en Donostia, pero no agua la fiesta a sus incondicionales

La banda mexicana Maná ha ofrecido este jueves en Madrid uno de los siete conciertos que realiza en nuestro país. El grupo musical ha conquistado al público del Movistar Arena con sus grandes éxitos y, además, ha dejado varias anécdotas sobre el escenario.

Fernando Olvera, el cantante de Maná, ha aparecido con una camiseta del Real Madrid para cantar, entre otros temas, 'Clavado en un bar'. Todo, ante los gritos de los fans y el colorido del show, incluyendo luces brillantes, confeti y grandes globos.

Además, Maná también ha querido acordarse de los mexicanos de Estados Unidos que protestan contra la política migratoria de Donald Trump, un presidente "demente", como le han calificado. Han protestado contra las deportaciones, y además, han enviado un mensaje de apoyo a los niños palestinos y ucranianos. Para estos momentos, han versionado una de las principales canciones de Bob Marley, 'Get Up, Stand Up'.

La gira de Maná en España

El público ha podido acceder al Movistar Arena sobre las 20:30 horas, ya que el concierto ha empezado sobre las 21:00. Tras el éxito de su gira México Lindo y Querido Tour el pasado año, Maná ahora ha querido regresar a España.

Antes del concierto en Madrid, la banda conocida por otras canciones como 'Labios compartidos' o 'El muelle de San Blas' pasó por Tenerife Music Festival (Santa Cruz de Tenerife), Lava Live Festival (Arrecife – Lanzarote), Marenostrum Fuengirola (Fuengirola – Málaga) y la Icónica Santalucía Sevilla Fest (Sevilla), Tras pasar por la capital, el grupo formado por Fher Olvera, Juan Calleros, Álex González y Sergio Vallín, actuará en el Área 12 Festival (Alicante) y O Gozo Festival (Santiago de Compostela), finalizando su gira en nuestro país.