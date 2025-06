Dellafuente celebra más de una década en la música ante un abarrotado estadio Metropolitano

La web de Informativos Telecinco ha estado presente en su primer show de este viernes 20 de junio. El 21 volverá con su segundo concierto

Compartir







Dellafuente no es un artista común. Es una 'anomalía'. Un cantante que, en lugar de rendirse a los focos, ha decidido esquivarlos. Un músico que ha construido una carrera sin necesidad de mostrarse, de exponerse, de explicarse. Y ese misterio, lejos de alejar al público, lo ha convertido en una figura de culto dentro del panorama musical español.

Ha hecho de la discreción su marca personal. No da entrevistas, no protagoniza escándalos, no asiste a galas ni se deja ver en eventos. Ni lo necesita ni lo busca. No le gustan las multitudes ni la sobreexposición, y prefiere que su música hable por él. Tampoco publica contenido personal en redes sociales, y en muchas ocasiones ha evitado incluso mostrar su rostro con claridad. Lo suyo no va de celebridad, va de música. Y es precisamente ahí, en su obra, donde se expresa. Y ahora lo hace por partida doble.

PUEDE INTERESARTE Dellafuente aterriza en Madrid en junio con dos conciertos en el Metropolitano para celebrar sus 10 años de carrera

Este viernes 20 de junio, miles de fans, así como la web de Informativos Telecinco, nos plantamos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano desde primera hora de la tarde para ver a Pablo Enoc Bayo, su nombre real. La expectación era brutal: el primer 'sold out' en la fecha del 20, y apenas sin entradas para el 21, que también promete ser épico.

PUEDE INTERESARTE Los conciertos afectados por la cancelación del Bernabéu tras las quejas de ruido

Alrededor de las 17:30 horas -horario de apertura-, apenas se vislumbraba el principio de la cola para acceder al estadio. Cánticos, pancartas y camis, bufandas y gorras de su marca, Dellafuente F.C. Hay quien ya tararea en plan ensayo 'Romero Santo' y 'Fosforito', dos éxitos de su álbum 'Torii Yama', bajo el sello MAAS. Otros vaticinan cómo será el montaje y si el cantante granadino traerá invitados. Trap, flamenco urbano.. todos se han unido por su música. Ese es el poder de más de 10 años creando comunidad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cerca de las 22:00 horas, el estadio está a reventar. Tras unos minutos de cortesía, comienza el milagro: Dellafuente emerge en el centro, el público enloquece. Una oleada de energía recorre las gradas y la pista. Y el artista rompe con su primera canción, 'Bailaora', provocando un efecto de inmersión total: todos corean y saltan sin perder detalle. Da igual donde estés, el intérprete te sumerge en su música folklórica atemporal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sorpresas

El escenario 360º en el centro del campo promete una experiencia envolvente desde cualquier sitio. Una espectacular fuente de agua con la forma de su logo distintivo en la que también ha habido fuego inunda el estadio. La música se funde con el sonido del caudal, y la multitud enmudece… para luego estallar en vítores. La frescura, la magia y el espectáculo visual elevan el concierto a otro nivel.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

'El Xino' -su otro pseudónimo- nos hipnotiza con 'Malicia', 'Si te lo comes lo crías', 'A lo mejor', 'Te amo sin límites' y 'Te como la cara'

Invitados

Mucho se rumoreaba sobre invitados sorpresa y así ha sido. Durante el concierto han aparecido cantantes con los que Dellafuente ha colaborado en esta última década. Lia Kali, Judeline, Pepe y Vizio, Rels B, RVFV, Morad y Amore se han subido al escenario del Metropolitano.

Al final nos despedimos de 'Torii Yama', símbolo del momento más ambicioso de su carrera. Pero este adiós deja un recuerdo que dura horas. Y este sábado 21 de junio, repetirá. Nosotros tampoco nos lo perderemos.