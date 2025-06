Qué fue de Linda Evans, la inolvidable Krystle en Dinastía: así es su vida lejos de Hollywood

Se alejó de los focos y se centró en su vida espiritual en un rancho de Tacoma

MadridIntrigas, celos y poder, así se podría describir una de las series más históricas de la televisión, ‘Dinastía’. Una serie alrededor de una familia adinerada de Denver, los Carrington, y su confrontación con los miembros de otra corporación, los Colby, otro ambicioso clan con el que compite en el mundo de los negocios del petróleo. Y aunque se han hecho adaptaciones de la ficción en los últimos años, es tan solo oír la sintonía y acordarse de John Forsythe, Joan Collins, Emma Samms, Jack Coleman y por supuesto de Linda Evans. Todos ellos, y muchos más eran los protagonistas de tan histórica serie.

El programa marcó un antes y un después no solo en la sociedad, también en el mundo de la televisión y en la vida de los actores. Uno de los personajes más peculiares de la trama era el de Krystle Carrington, interpretado por Linda Evans, el prototipo de mujer florero. Se trataba de la segunda mujer del millonario Blake, sencilla y de buen corazón que tenía que sacar su lado más oscuro para competir con su archi enemiga y rival Alexis Colby. Un papel que la propia Linda Evans disfrutó mucho sobre todo cuando tenían que rodar peleas con jarrones y decoración volando. "Las escenas de peleas eran muy divertidas de rodar y nos daban grandes escaladas de audiencia", aseguraba la propia actriz en su día.

Linda Evans pasaba por el divorcio de su segundo marido cuando le ofrecieron el papel que cambiaría su vida por completo. Aunque dio vida a Krystle Carrington durante 9 temporadas que abarcaron aproximadamente 200 episodios, pero justo antes de que se acabará, la actriz tomó la decisión de dejar de lado el papel de su vida y su carrera como actriz. "Tenía en ese entonces una vida muy excitante: viajaba y la gente me conocía en todo el mundo. El sentimiento era maravilloso. Pero me di cuenta de que esa no era la forma de sentirme realizada. Faltaba algo. Así que me fui y nunca miré atrás", aseguraba Linda Evans, cuando se le preguntó por qué se alejaba de Hollywood.

Una vida espiritual y filosófica

Alejada de los focos y cambiando de tercio su vida se centó en la filosofía New Age y en encontrarse así misma profundamente y trabajar en la nueva dirección que tomaba su vida. Estudio esta disciplina en la escuela llama Ramtha y aprendió a utilizar el poder de la mente y la capacidad de concentración para dirigir su vida. “La felicidad no está fuera, en el dinero o la imagen. Se trata de un viaje interior a través de la consciencia para entender lo que te hace bien o te hacen sentir miserable hasta que, por fin, comprendes quién eres desde adentro hacia afuera”, aseguraba la exactriz al cumplir 79 años, ahora ya cuenta con 82 primaveras. “Cuando uno encuentra la plenitud interior, pueden pasar cosas al alrededor. Pero te encuentras bien”, culminaba.

A pesar de que siempre ha visto el lado positivo de la vida, la actriz atravesó unan fuerte depresión por sus dolores crónicos de espalda y por los que llegó a pensar en el suicidio. Linda mantiene una visión positiva del paso del tiempo: “Hay belleza en cada etapa de la vida”. Alejada totalmente de Hollywood desde que dejó la serie vive en un rancho de varias hectáreas en Tacoma, en el estado de Washington.

Atrás quedó la opulencia de su época en 'Dinastía', de sus cardados imposibles y codearse con la realeza de Hollywood, ahora vive una vida llena de naturaleza de inspiración y aunque no quiere saber nada del amor, su perro es su gran compañero.