El cineasta confiesa que no entrena mucho pero tampoco deja de hacerlo: "El cuerpo me lo pide y, sobre todo, la cintura"

Paco León, sobre la soledad no deseada: “Cuanto más rodeado de gente estás, más probable es sentirla"

A Paco León siempre le ha gustado enseñar su cuerpo en las redes sociales, sin camiseta, en bañador o incluso totalmente desnudo. Y a los 50 años sigue gustándose. Por supuesto, el actor y director tiene una genética privilegiada, pero sus músculos y abdominales también son producto del entrenamiento y el trabajo en el gimnasio.

Con motivo del estreno el próximo mes de agosto de la película 'Uno equis dos', León ha hablado con 'Men's Health' de su rutina física y su alimentación para conservarse en tan buena forma. "Siempre he tenido mucha relación con el deporte y el ejercicio. Antes bailaba profesionalmente y siempre he estado en una forma notable", explica el cineasta, que admite que no entrena mucho pero tampoco deja de hacerlo, tampoco cuando está rodando.

Trabajando mucho el core

"Necesito siempre hacer algo; el cuerpo me lo pide y, sobre todo, la cintura. Hay que trabajar mucho el core porque es el centro de todo", cuenta León, que lleva más de 15 años trabajando con su entrenador personal, Aaron Santos. Puede que el actor andaluz no se mate entrenando, pero le da a todo: "Yoga, pilates, pesas, calistenia y entrenamiento funcional, pesas...". El resultado son unos pectorales redondos, hombres fuertes y brazos y piernas bien tonificados para su edad.

Sin renunciar a sus caprichos

El mítico Luisma de 'Aída' admite que disfruta de una alimentación variada y saludable, pero no renuncia a sus caprichos y tampoco ha seguido nunca dietas estrictas. "Ahora ha cambiado mucho el tema del catering en los rodajes, ya no es como antes, y hay opciones muy saludables. Tomo muchas ensaladas y hay opciones veganas también en los menús. Otra cosa es que tú luego comas eso", bromea en la citada entrevista.

"También es verdad que yo nunca he hecho dieta y como lo que me gusta, no tengo malos hábitos, pero si me apetece comerme dos donuts, me los tomo sin problema. No soy de hartarme no, no soy dulcero", confiesa. En otra entrevista con 'Traveler' aseguraba que uno de sus platos favoritos es la oreja a la madrileña ("puede parecer asquerosísimo, pero si la hacen rica es exquisita"), pero también es asiduo a platos castizos como el gazpacho, las lentejas, las patatas con carne o los garbanzos.

¿Seguirá Paco León exhibiendo su cuerpo en Instagram? Hace unos años admitía en otra entrevista en 'Esquire' que comparte esas imágenes con sus fans "por aburrimiento y porque creo que todavía me lo puedo permitir", aunque bromeaba con que "a mi edad ya estoy luciendo mis últimos coletazos" y "dentro de poco ya solo saldré con camiseta de manguita francesa y cuello perkins". Parece que ese momento aún no ha llegado.