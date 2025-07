Agencia EFE Claudia Barraso 02 JUL 2025 - 16:44h.

Sean 'Diddy' Combs, declarado culpable por un delito de prostitución y absuelto de tráfico sexual y crimen organizado

Empieza el juicio contra el rapero Sean ‘Diddy’ Combs por abuso, con dificultades para elegir al jurado popular

El rapero Sean ‘Diddy’ Combs ha sido exonerado por un jurado popular de los principales cargos a que se enfrentaba, principalmente el de liderar una empresa criminal -que le habría costado la cadena perpetua- y el de tráfico sexual o proxenetismo.

De los cinco cargos, el jurado, formado por ocho hombres y cuatro mujeres, solo lo encontró culpable de dos: «transporte para ejercer la prostitución», aplicable a dos víctimas, Cassie Ventura y otra que declaró bajo el seudónimo genérico de Jane Roe. Este pasado martes, anunciaron que habían llegado a un veredicto parcial sobre los cargos de tráfico sexual y de prostitución, pero que no habían decidido sobre el cargo de crimen organizado.

La sentencia le declara culpable de haber participado en la prostitución de personas a través de fronteras estatales e internacionales, por el que podría pasar al menos 10 años en la cárcel (algunos los elevan a veinte), pero en todo caso es considerado el veredicto más benévolo y, de hecho, al escucharlo Combs dio las gracias varias veces al jurado.

La defensa ha celebrado la sentencia

Pese a que el artista podría pasar décadas en la cárcel, el ambiente entre la defensa ha sido de celebración, según el medio citado, que señala que "este era el mejor resultado para Combs". Tras el veredicto, Combs ha apretado el puño y ha dado las "gracias" a los jurados. En el juicio han estado presente varios de sus familiares, como sus hijos o su madre que también han celebrado la noticia.

"Parecía aliviado y rebosante de alegría, estrechando la mano de sus abogados, mirando a su familia e iniciando una ronda de aplausos", afirma el medio local. El jurado ha emitido este miércoles el veredicto después de un juicio de ocho semanas en el que han testificado 34 testigos contra el cantante de hip-hop y fundador de Bad Boy Records, quien fue acusado de dos cargos de tráfico sexual, dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y un cargo de extorsión.

Los abogados de Combs han refutado la acusación de crimen organizado alegando que Combs no tenía un cómplice y que, por ejemplo, sus asistentes personales no sabían que estaban cometiendo delitos cuando recogieron drogas y se las entregaron. Asimismo, sostienen que las mujeres involucradas en las fiestas sexuales participaron de forma voluntaria y que, aunque pudo haber comportamientos cuestionables o violentos, estos no justificaban la gravedad de las acusaciones presentadas en su contra.

El caso de 'Puff Daddy'

El juicio contra el rapero no está siendo fácil, la primera jornada que fue costosa ya que el proceso de elección de los 12 miembros del jurado popular no fue fácil, ya que la mayoría reconoció estar informada sobre el caso e incluso haber viso evidencias que podrían comprometer su decisión.

Fue uno de los artistas más conocidos durante la década de los 90 y a comienzos de los 2000, no solo por su música, sino también por sus llamadas 'fiestas blancas' a las que han acudido grandes personalidades del mundo del cine y de la música. Fiestas de las que se han destapado decenas de abusos y agresiones sexuales, muchas de ellas relacionadas con menores.

Se enfrenta a 120 demandas civiles por violación y agresión sexual, por las que le han imputado cinco cargos: dos por tráfico sexual, dos cardos de transporte con fines de prostitución y uno de crimen organizado. Además, se le ha acusado de ser el líder de una organización criminal y, según los fiscales, su círculo íntimo de guardias de seguridad y personal lo ayudó a cometer delitos y encubrirlos. Sin embargo, la defensa ha argumentado que Combs participaba en un estilo de vida swinger y que sus fiestas sexuales con drogas, conocidas como "freak-offs", eran totalmente consensuadas.