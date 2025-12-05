El detenido podría enfrentarse a un delito de odio con agravante de agresión física

Detienen al menor que quemó el pelo al hombre sin hogar en Benacazón, Sevilla: tratan de identificar al segundo implicado

Compartir







SevillaLa Guardia Civil ha detenido a uno de los menores investigados por presuntamente haber quemado el pelo a una persona sin hogar que se encontraba en una plaza de la localidad sevillana de Benacazón. El detenido podría enfrentarse a un delito de odio con agravante de agresión física.

Por el momento, continúan las labores de búsqueda de la víctima, aunque ya ha sido identificada, y se está llevando a cabo la investigación del paradero del segundo menor involucrado en el caso, aunque por el momento no han trascendido más detalles.

PUEDE INTERESARTE Uno de los detenidos por la violación grupal de una joven en Málaga ya agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando era menor

Cabe enmarcar que las diligencias de la investigación han sido trasladadas a los Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de Sevilla.

PUEDE INTERESARTE Un vídeo revela el miedo que el niño muerto en Almería le tenía a la pareja de su madre

Las imágenes de la vergüenza

En las imágenes se puede ver a los menores acosando a una persona en un banco de un parque, a la que le queman el pelo tras burlarse de él por el peinado que llevaba.

Uno de los menores, el que graba, imita a un policía que da órdenes al otro, al que le indica que tiene que quemarle el pelo por el aspecto que tiene, mientras que el atacado les dice que "cada uno lleva el pelo como quiere".

Durante unos cuatro minutos, uno de los menores le quema varias partes del pelo hasta que pide “por favor” que le dejen de molestar.

Fuentes del Ayuntamiento han precisado que la víctima es una persona que procede de una localidad distinta a la sevillana, al tiempo que han explicado que pasa de vez en cuando algunos días en las calles del pueblo, donde pernocta, sin que nunca haya dado problemas a la vecindad.