Qué fue de Micky, “el hombre de goma” de la música pop española de los 70

MadridLos años 70 fueron en España una década apasionante en el ámbito musical, unos años llenos de cambios que marcaron un antes y un después no solo en la música. Fueron 10 años en los que triunfaron como la espuma los solistas que reemplazaban a los grandes grupos de los sesenta. Sus temas todavía hoy suenan en las listas de Spotify de muchos y sin duda son todo un clásico de los popurrís televisivos, entre los que destacan muchas caras conocidas como la de Miguel Ángel Carreño Schmelter, más conocido como Micky o ‘el hombre de goma’.

Los expertos musicales consideran a este madrileño nacido en la posguerra y criado en Oriente Próximo como uno de los padres del rock and roll en España. Empezó su carrera musical en ‘Los Tonys’, hasta que finalmente comenzó su carrera en solitario. Su apodo, ‘el hombre de goma’, no viene de su elasticidad sino de cómo se movía sobre el escenario, de su manera de sentir y trasmitir el ritmo con el cuerpo, muchos le llegaron a comparar con el gran Elvis Presley, “Y mucha honra -subraya-, no pasa nada. Sentía el ritmo a base de saltos y de espasmos, de contorsiones. Yo había visto en Beirut y en Amman películas de Elvis o de Bill Halley y se me fue pegando. No imitaba a nadie. Siempre he sido una persona que me he expresado a borbotones y de una forma muy natural. Eso es lo que no supieron descifrar los profesionales del medio. “Éste es como un hombre de goma”, dijeron. Con ese apelativo me quedé. A lo largo de mi carrera he sido siempre un artista con adjetivos: el hombre de goma, el chico de la armónica, el hombre del caracol etc”, aseguraba el artista en una entrevista en el ‘Huffingtonpost’.

En 1977 fue el representante de España en Eurovisión con el tema ‘Enséñame a Cantar’, "el paso por Eurovisión es demoledor. Despiertas el interés nacional y a partir de ahí tienes que torear la situación. Eres un superviviente”, asegura el artista.

Más 65 años de carrera musical

A sus más de 80 años todavía no tienen pensado jubilarse, le encanta subirse a los escenarios. “Solamente tengo buenos recuerdos de mi carrera profesional, sigo contando con el cariño del público y por eso continúo al pie del cañón. No se me pasa por la cabeza jubilarme, no sirvo para quedarme en casa… Antes era un caballo desbocado en cuanto a la bebida, y ahora es todo lo contrario. Está todo bajo control”, asegura Micky.

Recorrió España con los espectáculos ‘Mágicos 60 y Mágicos 70’. Reapareció en solitario con ‘La cuenta atrás’ y el año pasado recorrió España con su espectáculo, ‘Pioneros’, un grupo de artistas de toda la vida y que se marcaron una gira por España. Es un homenaje al pop español, en el que también se subieron al escenario Helena Bianco, de Los Mismos; Paco Pastor, de Fórmula V; Santi Carulla, de Los Mustang y Popi González, de Los Ángeles.

Toda una vida con su mujer

A pesar de ser. Uno de los cantantes de más éxito de los 70, el artista lleva junto a Dulce, su mujer toda la vida, con ella pasó por el altar en 1972 y aunque decidieron no ser padres disfrutaron mucho de los niños de sus amigos. Cuando no está de gira vive en la costa levantina, en Cabo Roig para ser exactos, “aquí repongo fuerzas tras las actuaciones. Pero, bueno, a mi edad no es fácil subirte a un escenario, ir a los ensayos, controlar el repertorio, es como una heroicidad, ja, ja, ja. Eso sí, mientras el cuerpo aguante tenéis Micky para rato. La verdad es que siempre he sido un niño malo de una familia bien”, asegura el artista.

A sus 81 años tienen muy claro que mantenerse activo, cuidar la alimentación, dormir bien y hacer deportes es fundamental para tener la vitalidad que tiene. Le encanta pasear a pie de playa y aprovechar para darse un bañito en el mar cada vez que puede.