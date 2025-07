Qué fue de Ángela Carrasco, la voz dominicana que enamoró a España en los 70

La artista vive en España junto a su marido y su última gira fue en el 2023

MadridLa música de los 70 marcó un antes y un después en la música en España, pasaban a escena los cantantes solistas, muchos de ellos procedentes de otros grupos musicales que optaban por lanzar su carrera en solitario. También hubo muchos artistas que decidieron cruzar el charco e instalarse en España. Ese fue el caso de Ángela Carrasco, una de las voces dominicanas que triunfó en España.

En su casa la música era algo cotidiano y a los siete años hizo su primera incursión en el mundo de la publicidad, interpretando el tema de una bebida. Su vida infancia pasó entre juegos, estudios y música. A los trece años, junto a sus hermanas, comenzó a impartir clases de guitarra en la escuela de música Salvador Sturla, de la cual su padre era director y propietario. A los 15 años, se convirtió en presentadora en un programa de televisión llamado Órbita y destacó en el programa ‘Cascada de Éxitos’. En este período tuvo una participación en la farándula dominicana y posteriormente logró obtener una beca de estudios y se marchó a España.

María Magdalena en ‘Jesucristo Superstar’

La artista se hizo famosa en España por interpretar a maría Magdalena en la versión española de la ópera rock ‘Jesucristo Superstar’ junto a Camilo Sesto. Ambos fueron los primeros artistas hispanos que cantaron en el Madison Square Garden de Nueva York, en español. La puesta en escena de "Jesucristo Superstar", en el Teatro Alcalá-Palace en Madrid, se estrenó el 6 de noviembre de 1975, finalizando el 28 de marzo de 1976. La obra fue destacada en diversas portadas de revistas, ganó premios y reconocimientos, llegando a alcanzar los primeros lugares en las listas de popularidad junto al disco de Camilo, Jesucristo Superstar, tanto en España como en Centro y Sudamérica.

"Camilo era una persona a la que yo no le dije todo lo que tenía que haberle dicho antes de que se fuera. Desde que Camilo Sesto entró en mi vida todo cambió, siempre nos llevamos fenomenalmente", aseguraba Ángela en una entrevista a ‘Diez Minutos’ en 2023. A sus 73 años, lleva toda una vida dedicada a la música, más de 40 años con varios discos y giras a sus espaldas, la última en 2023. En 2015 se le concedió el Premio a la Excelencia musical en los Premios Grammy Latinos por sus contribuciones artísticas.

Su marido su mayor apoyo

La artista lleva toda la vida con Ramón, su marido, al que conoció cuando ella tenía 13 años y él 15. "Ramón ha sido más constante, me quiere tanto… ¿Tú sabes lo que es irte a una gira, y dejarle con los niños? Para que una persona haga eso, tiene que decirte como me dijo: Cierra los ojos y triunfa. Todavía lo sigue haciendo", asegura la actriz en la mencionada entrevista. La artista tiene claro que en la vida su matrimonio ha sido su mayor triunfo “nunca ha habido otro hombre en mi vida, y eso me hace tener una conexión muy especial con él. Podría decirse que somos almas gemelas y que él tiene mucho más mérito que yo en esta relación”. La pareja tuvo dos hijos, Elvis Rafael, nacido en 1975 y Iron Bill, nacido en 1985.

Su pasión por el arte le llevo a abrir en 2008 en Madrid ‘La escuela de Teatro Musical, “con el deseo de formar "artistas completos" que fueras capaces de cautivar a una industria y a un público cada vez más exigente. Por ello creamos el método ABC (actuación, baile y canto) para dotar a nuestros alumnos de una técnica vocal, además de cuidar la interpretación, puesta en escena y el baile”, aseguraban desde la página web de la escuela que lamentablemente tuvo que cerrar tras la pandemia. “Tuve que cerrar mi escuela de canto, que para mí es importantísima. Lloré mucho. Lo único bueno es que Ramón, que ha sido el encargado de gestionarla, puede ahora acompañarme en mis viajes”, aseguraba la artista en una entrevista.