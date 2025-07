El oscarizado intérprete pinta, toca el piano y memoriza centenares de palabras para mantener su vitalidad

Anthony Hopkins promete que nunca se retirará: "Con 87 años sigo teniendo ganas de hacer travesuras"

Si algo comparte Anthony Hopkins con Hannibal Lecter, su personaje más célebre, es su hambre por la vida. A sus 87 años, el oscarizado actor no piensa en jubilarse; al contrario, sigue trabajando como si fuese un debutante y no pierde ocasión de mostrar con sus bailes en las redes sociales que aún conserva una gran energía, sentido del humor y vitalidad.

El protagonista de 'El silencio de los corderos' ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un vídeo en el que pregunta si estamos listos para celebrar el verano mientras sale bailando y cantando como un jovenzuelo. ¿Cómo hace Hopkins para mantener semejante vivacidad? Más allá de los 47 años que lleva sobrio, después de haber lidiado con enormes problemas con el alcohol, el actor galés cuida mucho su alimentación.

Una dieta sin azúcar

"Me cansé de tener sobrepeso, así que seguí una dieta muy buena: comí sano e hice ejercicio una hora al día y perdí 36 kilos en 10 meses. No soy un loco ni un macrobiótico, pero disfruto de la vida", explicaba hace unos meses en una entrevista en 'Men's Journal'. De su dieta decidió eliminar el azúcar, a pesar de lo mucho que le gustaban los dulces: "Ya ni siquiera como miel. Pero siento más saludable. Me siento más despierto".

Otra de sus claves para sentirse tan a gusto en su propia piel es saber aceptar el envejecimiento. "Es curioso cómo la vida y el tiempo te cambian. Es como si las moléculas de tu ser se realinearan. Ya no me ofendo tan fácilmente como antes. Todo lo que hago ahora es como un tren de la salsa. Trabajo cuando llega un buen papel y, si no, pinto y escribo música", contaba.

Ejercicios de Bach y Chopin

Pero más allá de la actitud vital también está el trabajo. El intérprete s ha hablado en varias ocasiones sobre cómo mantiene su mente activa y su memoria afilada. Pintar y tocar el piano, por ejemplo, le exige lógica y creatividad. "Ejercicios complejos de Bach y Chopin. No importa si los toco bien o no. Practico una y otra vez para mantener la coordinación de mis brazos, mis manos y mis dedos", explicaba.

Como actor, Hopkins siempre ha sido capaz de memorizar grandes cantidades de texto. Y ahora sigue haciendo sus pruebas de memoria: "Memorizo listas de 450 a 500 palabras en secuencia y las relaciono con imágenes mentales para que fluyan fácilmente. Luego escribo una historia con esas palabras, simplemente para ejercitar mi imaginación y mi cerebro. Es divertido".

Si a eso le sumamos que es un lector empedernido, desde poesía hasta filosofía, y que sus bailes, además de alegrar el día a sus seguidores, mejoran su coordinación motriz y su memoria espacial, tenemos todas las claves de cómo sir Anthony Hopkins se mantiene tan saludable. Pero aún tiene un último consejo: "Sé amable contigo mismo. Vive tu vida. Siéntete orgulloso".