Alberto Rosa 21 JUL 2025 - 19:41h.

"Los infieles pueden estar tranquilos en los conciertos de Oasis", dijo Liam Gallaguer en la última actuación de la banda en Manchester

Chris Martin se pronuncia sobre la infidelidad viral de Andy Byron y Kristin Cabot: "Vamos a usar la cámara otra vez"

Es probable que los infieles no quieran ir más a un concierto de Coldplay juntos, después de la viral infidelidad que se descubrió a través de la indiscreta ‘kiss cam’ en la actuación de la banda de Chris Martin. Donde no deben preocuparse, al menos así lo ha dicho el propio Liam Gallagher, es en los conciertos de Oasis.

Tras la pillada al CEO de Astronomer, Andy Byron, abrazando a la jefa de personal de la empresa, Kristin Cabot, los de Manchester han querido dejar claro que en sus actuaciones, los infieles no deben preocuparse. En el último concierto de Oasis en Manchester, este pasado 20 de julio, Liam Gallaguer bromeó con lo sucedido. "¿Tenemos algún tortolito en casa? “, dijo el líder de la banda .

“No os preocupéis por los que hacen trampa, aquí no tenemos esa cámara de Coldplay. Nos da igual con quien te estés juntando, con quién te estés cosquilleando. No es asunto nuestro”, dijo el cantante.

El escándalo acabó con la dimisión del CEO de Astronomer

Lo cierto es que la famosa infidelidad se hizo rápidamente viral. El escándalo ha sido tal que el CEO fue cesado temporalmente de sus funciones en Astronomer, presentando su dimisión después.

Para evitar que algo así vuelva a ocurrir, Chris Martin ha hecho un irónico comentario en su nuevo concierto en Madison (Wisconsin), Estados Unidos: "Nos gustaría saludar a algunos de ustedes entre la multitud. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a usar nuestras cámaras y ustedes van a salir en la pantalla grande", ha advertido el cantante, sin poder contener la risa. "Si no se han maquillado, háganlo ahora", concluyó Martin, provocando la ovación de todos los presentes.