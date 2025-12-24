Celia Molina 24 DIC 2025 - 10:23h.

Gracias al documental sobre Leiva que se acaba de publicar, los españoles han podido escuchar la voz de Robe Iniesta una vez más

Leiva se pronuncia sobre el fallecimiento del Robe: "Tengo derecho a vivir en privado el duelo por la muerte de mi amigo"

Los afligidos fans de Extremoduro, aún incrédulos por la muerte de Robe Iniesta el pasado 10 de diciembre, han recibido ya su regalo de Navidad. Si creían que nunca volverían a escuchar un verso del inigualable artista, considerado como uno de los últimos filósofos modernos, se equivocaban pues, gracias al documental sobre Leiva que se acaba de publicar, todos los españoles hemos podido volver a escuchar esa voz ronca y dolorida que tanto le caracteriza.

Como no podía ser de otra manera, Robe, gran amigo de José Miguel Conejo (Leiva) tenía que salir en su producción. Y, gracias a esta intervención, hemos visto al cantante (o a su perfil oscuro, más bien) delante del micrófono y dentro de un estudio de grabación, cantando la siguiente estrofa de la colaboración 'Caída Libre': "Hoy, hasta las moscas me pasan de largo, será que algo les huele mal, el griterío de mis pensamientos, a toda velocidad. Hasta los huevos de esperar un milagro, cansado de avanzar marcha atrás".

"Cansado de avanzar marcha atrás..."

La oscuridad y el hecho de que solo se escuche su voz, sin el fondo instrumental del tema que interpretó junto a Leiva, dan un ambiente tan especial a este clip, compartido en una página de fans del Robe, que a sus fans se le han puesto los pelos de punta. Muchos de ellos han expresado en los comentarios la gran impresión que les ha causado esta entrada, con frases como: "Sigo de luto y creo que lo estaré siempre", "Le puso voz a sentimientos que ni nosotros mismos entendíamos", "Se me parte el alma", "Tristeza máxima y absoluta" o "Se me ha encogido hasta el estómago", como forma de expresar una emoción común.

Robe nos dejó de forma repentina el pasado 10 de diciembre, a causa del tromboembolismo pulmonar que le alejó de los escenarios en el año 2024. Su visión sobre la vida, el amor y la amistad y la demostración de que el rock es el soporte perfecto para hablar de los sentimientos más profundos, dejó una huella imborrable en los españoles, que acudieron en masa a las redes sociales el día de su muerte para recordar algunas de sus mejores letras. Canciones como 'Stand by', 'Si te vas', 'So payaso' o 'La vereda de la puerta de atrás' resonaron de nuevo (y muy alto) en la nube, como un homenaje de despedida a este cantante que tantos corazones ayudó a sanar.

Por su parte, Leiva rinde así tributo a su gran amigo, después de haber sido cuestionado en las redes por no haberse pronunciado públicamente tras su muerte, como si lo hicieron otros cantantes, como Dani Martín, y políticos, como el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una semana después del deceso, José Miguel reivindicó su derecho a llevar "en privado" el duelo por la muerte de un ser tan querido, por mucho que, en esta era en la que todo se expone a los demás, cueste ser comprendido. Sus fans respetaron y aplaudieron esta contestación, sabiendo lo mucho que Leiva quería al artista fallecido.