Antoni Mateu 24 DIC 2025 - 07:30h.

Los complementos que ayudan a conciliar el sueño movieron más de 2,84 mil millones de dólares en 2024

Ni una noche más sin dormir: cómo saber si tu insomnio necesita tratamiento

La melatonina es una sustancia naturalmente presente en nuestro cerebro. ¿Su función? Regular nuestro ritmo circadiano del sueño. Aunque muchos son los remedios que se venden en comercios y farmacias —tanto presenciales como online—, y que tienen como titular “melatonina”, esta sustancia no se adquiere a través de suplementación: ya la tenemos dentro.

¿Qué tan poderoso es el efecto de este tipo de complementos? Si se observa desde la perspectiva económica a nivel global, de acuerdo con el último informe de Global Market Insights —GMI— movió más de 2,84 mil millones de dólares en 2024. No sólo eso: también se estima un crecimiento anual compuesta de aproximadamente el 15% entre 2025 y 2034.

La melatonina mueve fortunas —y seguirá en auge—. No obstante, ¿qué tanto funcionan? La doctora Morales-Bibiloni, quién residente de Medicina Familiar y Comunitaria en Girona explica que estas tienen un principio activo muy sencillo: “nos otorgan un aporte adicional a la melatonina que ya tenemos de forma naturalmente presente en el cerebro”.

Pero también puntualiza que "no cualquier pastilla sirve. El aporte de melatonina en cada dosis ha de ser por encima de 2 miligramos; de lo contrario, el efecto en nuestro cuerpo es nulo", y matiza la importancia de "fijarnos bien en las cantidades del compuesto" a la hora de comprar las pastillas.

Así se corta el efecto de producción de melatonina en nuestro cuerpo

Morales-Bibiloni explica que “la melatonina es una sustancia que se produce de forma natural con la oscuridad. Si te tomas un aporte adicional estás ayudando a que haya una cantidad superior a la que se secreta”. Sin embargo, también pone encima de la mesa un elemento diferencial que hace que estas tengan un funcionamiento adecuado:

“Hay una cosa que hacemos de forma cotidiana y que corta el efecto, tanto de las pastillas de melatonina como de la producción natural de nuestro cerebro: estar rodeados de luz cuando nos vamos a ir a dormir”.

"Si no aplicamos medidas higiénicas como la eliminación de las pantallas antes de irnos a dormir, la melatonina no va a tener efecto", explica.

“No todas las luces son iguales”

Se desmonta la creencia popular de que las pastillas de melatonina nos ayudarán a dormir independientemente de las condiciones ambientales de las que estemos rodeados. Aunque muchos son los tipos de luz que podemos tener en casa, la doctora enfatiza que “no todas las luces son iguales”. ¿Por qué?

“La peor luz a la que podemos estar expuestos antes de irnos a dormir es la luz azul de las pantallas, ya sean de teléfonos móviles, ordenadores y tabletas”. Así pues, también enfatiza que “no es lo mismo tener un pequeño punto de luz cálida que tener esa luz azul directa en nuestros ojos”. Aunque también matiza que “lo ideal para que la melatonina haga su efecto es estar en un entorno lo más oscuro posible”.

Aunque hagas esto en el móvil, "la luz azul te perjudica igual”

El avance de la tecnología también ha permitido que los dispositivos tengan nuevos ajustes de cara al uso de la pantalla. Donde antes subir y bajar el brillo era lo único que prácticamente se podía hacer, ahora tenemos a mano cosas como el “modo oscuro” o los tonos de luz cálida. ¿Funcionan estos ajustes y parámetros para que podamos conciliar el sueño, a pesar de tomar melatonina?

La doctora desmonta el mito: “da igual que subamos el tono de luz naranja o que tengamos el brillo al mínimo. La luz azul sigue proyectándose, nuestros ojos y el cerebro la perciben y eso corta la producción de melatonina, así como también, bloquea los aportes externos que podamos darle a nuestro cuerpo”, concluye.